Sinéad O'Connor vse svoje premoženje zapustila otrokom

Sinéad O'Connor naj bi po smrti leta 2023 vseh 1,6 milijona evrov svojega premoženja zapustila otrokom, razkrivajo zapuščinski zapisi, ki jih je pridobil ameriški The Sun . Po plačilu dolgov, pogrebnih stroškov in pravnih stroškov pa se naj bi znesek znižal na približno 1,3 milijona evrov. Ena izmed njenih zadnjih želja naj bi bila, da njeni še ne izdani albumi po njeni smrti izidejo po presoji katerega koli od njenih otrok, ki mora biti v času izdaje starejši od 18 let. Želela si je, da iz njih izžamejo čim več oziroma kolikor je le možno.

V dokumentu je pevka prav tako zahtevala, da je po smrti oblečena v duhovniška oblačila ter da morata biti v krsti ob njej hebrejska biblija in njen album Theology. "Moji otroci lahko razsujejo moj pepel, kjer koli se jim zdi primerno," je zatrdila v dokumentu, ki je bil podpisan leta 2013. Takrat je zapisala tudi, da njen najmlajši sin, 18-letni Yeshua Bonadio, podeduje zbirko kitar, sin Shane, ki si je leta 2022 sodil sam, pa bi moral prejeti njene verske predmete. Pevka ima še dva otroka, sina Jaka Reynoldsa in hči Roisin Waters. Pevkin nekdanji mož John Reynolds, s katerim je bila poročena od leta 1987 do 1991, je bil imenovan za izvršitelja njenega premoženja. Podrobnosti o njenem britanskem posestvu pa do sedaj še niso bile posredovane javnosti.

Umetnica je umrla 26. julija 2023, le 18 mesecev po smrti sina Shana. Imela je 56 let. Policija jo je našla neodzivno v stanovanju v Londonu. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrla naša ljubljena Sinéad," je takrat družina legendarne irske pevke sporočila v izjavi za RTÉ in dodala: "Njena družina in prijatelji smo uničeni ter prosimo za zasebnost v tem zelo težkem času." Po poročanju irskih medijev sta bili za smrt odgovorni kronična obstruktivna pljučna bolezen in astma.