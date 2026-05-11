Sinner prekinil trening, da je pozdravil Bocellija

Teniški igralec Jannik Sinner je nedavno prekinil svoj trening, da je prišel pozdravit tenorista Andreo Bocellija . 24-letnik je preskočil ograjo med igriščem in tribuno, ko je tam zagledal legendarnega opernega pevca, po pozdravu in stisku rok pa sta zvezdnika na kratko poklepetala in se tudi pošalila.

"Nisem vedel, kako dolgo boste ostali, zato sem kar prišel," je pevcu dejal Sinner, Bocelli pa mu odvrnil: "Prišel sem samo pozdravit. Morda se oglasim spet jutri, odločil sem se, da še ostanem." 24-letnik je nato pevca vprašal, kdaj in kje ima koncert, ta pa mu je povedal, da v ikoničnem Koloseju.

"Kaj je v tvojem loparju? Imaš zelo močan udarec," je tenisača vprašal Bocelli, ki je nato potipal njegove mišice, 24-letnik pa je v šali povedal: "Lopar opravi vse delo. Mišic sploh nimam."