Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Sinner prekinil trening, da je pozdravil Bocellija

Rim, 11. 05. 2026 10.56 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sinner in Bocelli

Jannik Sinner je trenutno številka ena na lestvici ATP, ne občudujejo pa ga le navijači, temveč tudi italijanski tenorist Andrea Bocelli. Ta se je nedavno pojavil na 24-letnikovem treningu v Rimu, kjer je presenetil tudi tenisača.

Teniški igralec Jannik Sinner je nedavno prekinil svoj trening, da je prišel pozdravit tenorista Andreo Bocellija. 24-letnik je preskočil ograjo med igriščem in tribuno, ko je tam zagledal legendarnega opernega pevca, po pozdravu in stisku rok pa sta zvezdnika na kratko poklepetala in se tudi pošalila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nisem vedel, kako dolgo boste ostali, zato sem kar prišel," je pevcu dejal Sinner, Bocelli pa mu odvrnil: "Prišel sem samo pozdravit. Morda se oglasim spet jutri, odločil sem se, da še ostanem." 24-letnik je nato pevca vprašal, kdaj in kje ima koncert, ta pa mu je povedal, da v ikoničnem Koloseju.

"Kaj je v tvojem loparju? Imaš zelo močan udarec," je tenisača vprašal Bocelli, ki je nato potipal njegove mišice, 24-letnik pa je v šali povedal: "Lopar opravi vse delo. Mišic sploh nimam."

Razlagalnik

Andrea Bocelli je svetovno znan italijanski operni pevec, tenorist in glasbenik, ki je kljub svoji slepoti postal eden najbolj prodajanih izvajalcev klasične in popularne glasbe vseh časov. S svojim prepoznavnim, čustvenim glasom je premostil vrzel med opero in pop glasbo, s čimer je klasične arije približal širšemu občinstvu po vsem svetu.

Kolosej je ogromen antični amfiteater v središču Rima, ki je bil zgrajen v 1. stoletju pod cesarjem Vespazijanom. V času rimskega imperija je služil kot prizorišče za gladiatorske igre, javne usmrtitve in uprizoritve bitk, danes pa velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov Italije in je uvrščen na seznam Unescove svetovne dediščine.

Lestvica ATP (Association of Tennis Professionals) je uradni sistem razvrščanja moških profesionalnih teniških igralcev na svetu. Igralci si točke za lestvico pridobivajo z nastopi na turnirjih skozi celotno sezono, pri čemer se upoštevajo njihovi dosežki v zadnjih 52 tednih. Biti številka ena na tej lestvici pomeni, da je igralec v tem obdobju dosegel najboljše rezultate na najpomembnejših svetovnih turnirjih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
jannik sinner andrea bocelli trening teniški igralec pevec tenorist

Cherin sin razočaran, ker mu mama ne pošilja več denarja

24ur.com Sinner prvi Italijan na vrhu lestvice ATP
Moskisvet.com To fatalno lepotico ljubi slavni športik
24ur.com Sinner kljub porazu v Parizu povečal prednost na vrhu
24ur.com Ameriški teniški igralec presenetil Wimbledon v dresu Luke Dončića
24ur.com Ljubezenski trikotnik: manekenkino srce se je naposled ogrelo za Alcaraza
24ur.com Prvi tenisač sveta obiskal novega papeža
24ur.com Številka ena moškega tenisa izdala duet z legendarnim Bocellijem
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
vizita
Portal
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita
Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita
cekin
Portal
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Let odpovedan zaradi pomanjkanja goriva? EU odgovarja: pravice potnikov ostajajo nespremenjene
Let odpovedan zaradi pomanjkanja goriva? EU odgovarja: pravice potnikov ostajajo nespremenjene
moskisvet
Portal
Umrla je Maruča Novak, ena najbolj znanih slovenskih vedeževalk
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
dominvrt
Portal
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
okusno
Portal
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699