Sinner prekinil trening, da je pozdravil Bocellija

Teniški igralec Jannik Sinner je nedavno prekinil svoj trening, da je prišel pozdravit tenorista Andreo Bocellija. 24-letnik je preskočil ograjo med igriščem in tribuno, ko je tam zagledal legendarnega opernega pevca, po pozdravu in stisku rok pa sta zvezdnika na kratko poklepetala in se tudi pošalila.
"Nisem vedel, kako dolgo boste ostali, zato sem kar prišel," je pevcu dejal Sinner, Bocelli pa mu odvrnil: "Prišel sem samo pozdravit. Morda se oglasim spet jutri, odločil sem se, da še ostanem." 24-letnik je nato pevca vprašal, kdaj in kje ima koncert, ta pa mu je povedal, da v ikoničnem Koloseju.
"Kaj je v tvojem loparju? Imaš zelo močan udarec," je tenisača vprašal Bocelli, ki je nato potipal njegove mišice, 24-letnik pa je v šali povedal: "Lopar opravi vse delo. Mišic sploh nimam."
Andrea Bocelli je svetovno znan italijanski operni pevec, tenorist in glasbenik, ki je kljub svoji slepoti postal eden najbolj prodajanih izvajalcev klasične in popularne glasbe vseh časov. S svojim prepoznavnim, čustvenim glasom je premostil vrzel med opero in pop glasbo, s čimer je klasične arije približal širšemu občinstvu po vsem svetu.
Kolosej je ogromen antični amfiteater v središču Rima, ki je bil zgrajen v 1. stoletju pod cesarjem Vespazijanom. V času rimskega imperija je služil kot prizorišče za gladiatorske igre, javne usmrtitve in uprizoritve bitk, danes pa velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov Italije in je uvrščen na seznam Unescove svetovne dediščine.
Lestvica ATP (Association of Tennis Professionals) je uradni sistem razvrščanja moških profesionalnih teniških igralcev na svetu. Igralci si točke za lestvico pridobivajo z nastopi na turnirjih skozi celotno sezono, pri čemer se upoštevajo njihovi dosežki v zadnjih 52 tednih. Biti številka ena na tej lestvici pomeni, da je igralec v tem obdobju dosegel najboljše rezultate na najpomembnejših svetovnih turnirjih.
