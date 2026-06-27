Sinova Britney Spears navdušila z debijem na modni brvi

Sinova Britney Spears sta se na pariškem tednu mode prvič sprehodila po modni brvi. 20-letni Sean Preston in leto mlajši Jayden Federline sta nastopila na modni reviji znamke Vetements.

Seana so na brvi fotografirali v elegantni dolgi črni svileni jakni z enobarvno črno srajco in kravato v kombinaciji s kavbojkami, Jayden pa se je po pisti sprehodil v kavbojkah, opremljenih s pasom in verigo, in oprijetem belem topu brez rokavov.

Sinova pop princese nista bila edina znana obraza na modni pisti, po njej se je sprehodila tudi hollywoodska zvezdnica Sharon Stone. Revije sta se kot gledalca udeležila North West, najstarejša hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, ter pevec Maluma.