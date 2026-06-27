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Sinova Britney Spears navdušila z debijem na modni brvi

Pariz, 27. 06. 2026 16.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sean Preston in Jayden Federline

Na pariškem tednu mode sta na modni reviji znamke Vetements nastopila Sean Preston in Jayden Federline. Mlada sinova Britney Spears sta svojo modno pot začela ob boku igralke Sharon Stone ter pred očmi zvezdnikov, kot sta North West, najstarejša hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, ter pevec Maluma.

Sinova Britney Spears sta se na pariškem tednu mode prvič sprehodila po modni brvi. 20-letni Sean Preston in leto mlajši Jayden Federline sta nastopila na modni reviji znamke Vetements.

Jayden Federline
Jayden Federline
FOTO: Profimedia

Seana so na brvi fotografirali v elegantni dolgi črni svileni jakni z enobarvno črno srajco in kravato v kombinaciji s kavbojkami, Jayden pa se je po pisti sprehodil v kavbojkah, opremljenih s pasom in verigo, in oprijetem belem topu brez rokavov.

Sinova pop princese nista bila edina znana obraza na modni pisti, po njej se je sprehodila tudi hollywoodska zvezdnica Sharon Stone. Revije sta se kot gledalca udeležila North West, najstarejša hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, ter pevec Maluma.

Sean Preston
Sean Preston
FOTO: Profimedia

Spomnimo, pevka je sinova povila z nekdanjim soprogom Kevinom Federlinom. Po ločitvi leta 2007 je bilo 48-letniku dodeljeno večinsko skrbništvo nad obema potomcema, pevka pa je morala do njunega 18. rojstnega dne plačevati visoko preživnino.

Po zadnjih poročanjih tujih medijev je pevka v zadnjem obdobju ponovno stkala bližnje vezi s svojima otrokoma, ki sta ji stala ob strani tudi po aretaciji zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

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