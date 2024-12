Sinova Johna Lennona sta se družila v Dakoti: Nekaj, kar redko počneva

Čeprav imata Julian in Sean Ono Lennon istega očeta, pa nista nikoli živela skupaj, zato njuna medsebojna vez ni bila nikoli tako močna. 61-letnik in njegov 49-letni polbrat skušata to nadoknaditi, ko se le da, dokaz tega pa sta delila tudi na družbenem omrežju, kjer je starejši delil fotografske utrinke skupnega časa, ob njih pa pripisal, da je to nekaj, kar le redko počneta.

"Po skupaj preživetem večeru, večerji in preklepetani noči v Dakoti sem dal poljub za lahko noč mojemu bratu. Nekaj, kar le redko počneva. Hvaležen," je ob fotografiji, na kateri mlajšemu bratu poljublja lice, pripisal Julian. Na drugi fotografiji, ki jo je delil, se Sean pripravlja, da bo jedel jugo z rezanci, na tretji pa so vrata, za katere oboževalci sklepajo, da so vhod v znamenito Dakoto.

John in Yoko sta se v stanovanje v New Yorku preselila leta 1973, kot je poročal New York Times, pa naj bi takrat v lasti imela celo pet stanovanj v tej zgradbi, kjer nista le živela, temveč sta tam tudi večkrat gostila svoje prijatelje, imela shranjene svoje stvari, Ono pa je imela celo svoj studio. Stavba pa je znana tudi po tem, da je bil pred njo Lennon decembra 1989 tragično ustreljen. Star je bil 40 let.