Sinova Kourtney Kardashian na isti dan praznujeta rojstni dan

42-letna Kourtney Kardashian, zvezdnica družinskega resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian (Keeping Up with the Kardashians), je objavila serijo fotografij na Instagramu v čast svojih sinov, 12-letnega Masona in 7-letnega Reigna, ki sta se rodila 14. decembra.

"Vse najboljše za rojstni dan mojima 'rojstnodnevnima dvojčkoma', ki sta narazen pet let," je mama treh otrok pospremila čudovito zbirko njunih fotografij, ki so se nabrale tekom vseh let. "Niti sanjala nisem o čem takšnem za moja sinova, tako sem blagoslovljena in hvaležna za ta dva fanta in vse, kar prineseta v moje življenje."