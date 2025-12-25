Sinova Macaulayja Culkina še ne vesta, da je njun oče priljubljeni Kevin

Macaulay Culkin je razkril, kako sta se njegova sinova, štiriletni Dakota in triletni Carson , odzvala na priljubljen praznični film Sam doma . Zvezdnik pravi, da njegova otroka ne vesta, da je v čevlje glavnega lika stopil prav on, čeprav so si ga večkrat skupaj ogledali. Drugorojenec ga je sicer pred časom presenetil, ko je ob gledanju očetovih fotografij iz mladosti izpostavil, da je ta videti kakor Kevin iz omenjenega filma.

Oboževalci uspešnice si sicer po vseh letih še vedno želijo nadaljevanje, vendar režiser Chris Columbus ni preveč navdušen. "Mislim, da Sam doma resnično obstaja kot ... ne kot nekakšen časovni artefakt, ampak kot nek zelo poseben trenutek, ki ga v resnici ne moreš ponovno ujeti," je dejal po poročanju revije Mirror in dodal: "Mislim, da je napaka poskušati iti nazaj in obuditi nekaj, kar smo naredili pred 35 leti. Mislim, da bi morali to pustiti pri miru."

Zaradi več zelo odmevnih vlog, ki jih je zvezdnik Macaulay Culkin imel kot otrok, je do svojega dvanajstega leta zaslužil dovolj denarja (ocenjenega na 12–15 milijonov evrov), da mu ne bi bilo treba nikoli več delati.