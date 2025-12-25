Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Sinova Macaulayja Culkina še ne vesta, da je njun oče priljubljeni Kevin

Los Angeles, 25. 12. 2025 10.31 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
E.K.
Macaulay Culkin

Zvezdnik božične uspešnice Sam doma Macaulay Culkin je razkril, da njegova sinova še ne vesta, da je sam odigral vlogo Kevina McAllisterja, čeprav so si film že večkrat skupaj ogledali. Nekaj časa je bilo tudi govora, da bodo posneli nov del uspešnice, vendar režiser Chris Columbus meni, da bi bilo nadaljevanje filma napaka, saj gre za edinstven trenutek.

Macaulay Culkin je razkril, kako sta se njegova sinova, štiriletni Dakota in triletni Carson, odzvala na priljubljen praznični film Sam doma. Zvezdnik pravi, da njegova otroka ne vesta, da je v čevlje glavnega lika stopil prav on, čeprav so si ga večkrat skupaj ogledali. Drugorojenec ga je sicer pred časom presenetil, ko je ob gledanju očetovih fotografij iz mladosti izpostavil, da je ta videti kakor Kevin iz omenjenega filma.

Macaulay Culkin in Brenda Song s sinovoma
Macaulay Culkin in Brenda Song s sinovoma
FOTO: Profimedia

Oboževalci uspešnice si sicer po vseh letih še vedno želijo nadaljevanje, vendar režiser Chris Columbus ni preveč navdušen. "Mislim, da Sam doma resnično obstaja kot ... ne kot nekakšen časovni artefakt, ampak kot nek zelo poseben trenutek, ki ga v resnici ne moreš ponovno ujeti," je dejal po poročanju revije Mirror in dodal: "Mislim, da je napaka poskušati iti nazaj in obuditi nekaj, kar smo naredili pred 35 leti. Mislim, da bi morali to pustiti pri miru."

Zaradi več zelo odmevnih vlog, ki jih je zvezdnik Macaulay Culkin imel kot otrok, je do svojega dvanajstega leta zaslužil dovolj denarja (ocenjenega na 12–15 milijonov evrov), da mu ne bi bilo treba nikoli več delati.

Poglavja:
Na vrh
Macaulay Culkin Brenda Song Sam doma film otroci

Princesa Catherine s hčerko Charlotte ganila s klavirskim duetom

WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov

SORODNI ČLANKI

Ikonična hiša iz filmov Sam doma pred veliko prenovo

Macaulay Culkin: Nadaljevanje filma Sam doma je boljše od prvega dela

FBI: Namestil dve doma izdelani bombi, nato pa napad izvedel sam

Kje je Kevin iz filma Sam doma 4?

Vloga Kevina iz filma Sam doma igralca izstrelila med zvezdnike

Zakaj Kieran Culkin svojim otrokom ne dovoli gledanja filmov Sam doma?

Ikonično hišo iz filma Sam doma prodajajo za več kot pet milijonov evrov

Igralec iz filma Sam doma na vozičku

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ramzess
25. 12. 2025 11.41
To pa težko verjamem.
Odgovori
0 0
SloButale
25. 12. 2025 11.32
Vsak božič na programu poptv. Res kreativno.
Odgovori
0 0
Amor Fati
25. 12. 2025 11.13
Ga ne prebavljam več od tistega videospota s Kim Kardashian. Se je našel nekdo, ki je omenjeni videospot v celoti seciral. Najdete na yt. Zanimiv je predvsem konec, v katerem nastopa v vlogi božička. Izprijeno.
Odgovori
+0
1 1
bb5a
25. 12. 2025 10.46
Lahko posnamejo nadaljevanje čez par let z njegovima sinovoma...
Odgovori
+2
2 0
SloButale
25. 12. 2025 11.33
Ne hvala. Imamo že dovolj SAM DOMA.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425