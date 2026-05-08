Tuja scena

Sir David Attenborough se bo še naprej lahko igral z lego kockami

London, 08. 05. 2026 20.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Lego

Družba Lego se je s simpatično gesto odzvala na viralno šalo o starostni omejitvi svojih igrač. Ob 100. rojstnem dnevu sira Davida Attenborougha so starostni razpon uradno razširili in mu tako omogočili nadaljnje brezskrbno ustvarjanje.

Proizvajalec igrač Lego se je na prav poseben način poklonil jubilejnemu rojstnemu dnevu sira Davida Attenborougha. Naravovarstvenik in zoolog je danes dopolnil sto let, na spletu pa že dlje časa kroži šala o tem, da se zvezdnik ob dopolnjenem stoletju ne bo mogel več igrati z znamenitimi kockami, ki imajo priporočeno starostno omejitev od 4 do 99 let. Piko na i so tako zdaj k viralni razpravi dodali proizvajalci priljubljenih kock, ki so starostni razpon povečali za eno leto.

"Vse najboljše za 100. rojstni dan, sir David Attenborough. Za tiste, ki se nikoli ne nehajo igrati, ni starostne omejitve," so zapisali in dodali: "Posodobljeno za vas, sir David."

Dansko podjetje je s svojo potezo izjemno navdušilo javnost, ki meni, da bi lahko z Attenbourghom pripravili kakšno posebno sodelovanje oziroma ustvarili komplet, ki bi ga navdihnilo njegovo delo. Toda ali gre za resnično spremembo, ki so jo dejansko uvedli, ali pa gre zgolj za igrivo šalo in prijazno gesto ob rojstnem dnevu priljubljenega biologa, za zdaj javno še niso komentirali.

David Attenborough rojstni dan sto let lego kocke igrače

