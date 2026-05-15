Sir Ian McKellen: Želeli so, da opustim LGBTQ+ aktivizem

Legendarni igralec Sir Ian McKellen je v pogovoru za The Guardian razkril, da njegovi stanovski kolegi niso vedno podpirali njegovega LGBTQ+ aktivizma. Spomnil se je na zasebno v kosilo z Alecom Guinnessom, zvezdnikom filmov Vojna zvezd (1977), Most na reki Kwai (1957) in Lawrence Arabski (1962), na katerem ga je prijatelj skušal prepričati, naj opusti javno podpiranje LGBTQ+ skupnosti.

"Menil je, da je za igralca nekoliko neprimerno, da se vpleta v javne ali politične zadeve," je dejal McKellen. "Pravzaprav me je skoraj prosil, naj se umaknem," je še povedal in dodal, da je bil to nasvet starejše generacije, ki mu ni sledil.

Sir Ian McKellen je svojo spolno usmerjenost javno razkril pred več kot štirimi desetletji med radijskim intervjujem za BBC. Pozneje je postal eden najglasnejših podpornikov pravic LGBTQ+ skupnosti med britanskimi igralci. Globalno občinstvo ga danes pozna po ikoničnih vlogah v franšizah Gospodar prstanov in Možje X.

Alec Guinness v filmu Vojna zvezd, 1977 Profimedia

Alec Guinness v filmu Most na reki Kwai, 1957 Profimedia

Alec Guinness v filmu Lawrence Arabski, 1962 Profimedia






