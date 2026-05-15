Tuja scena

Sir Ian McKellen: Želeli so, da opustim LGBTQ+ aktivizem

London, 15. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

A. P.
Ian McKellen

Sir Ian McKellen, ki se je v srca ljubiteljev filmov Gospodar Prstanov vtisnil z vlogo čarovnika Gandalfa, je razkril anekdoto o nenavadnem kosilu s pokojnim Alecom Guinnessom. Igralski kolega in zvezdnik filmov Vojna zvezd naj bi ga nekoč skušal prepričati, naj se umakne iz javnega LGBTQ+ aktivizma.

Legendarni igralec Sir Ian McKellen je v pogovoru za The Guardian razkril, da njegovi stanovski kolegi niso vedno podpirali njegovega LGBTQ+ aktivizma. Spomnil se je na zasebno v kosilo z Alecom Guinnessom, zvezdnikom filmov Vojna zvezd (1977), Most na reki Kwai (1957) in Lawrence Arabski (1962), na katerem ga je prijatelj skušal prepričati, naj opusti javno podpiranje LGBTQ+ skupnosti.

"Menil je, da je za igralca nekoliko neprimerno, da se vpleta v javne ali politične zadeve," je dejal McKellen. "Pravzaprav me je skoraj prosil, naj se umaknem," je še povedal in dodal, da je bil to nasvet starejše generacije, ki mu ni sledil.

Preberi še 'Gandalf' iz Gospodarja prstanov dolgo tajil, da je gej: Nisem vedel, kdo sem ...

Sir Ian McKellen je svojo spolno usmerjenost javno razkril pred več kot štirimi desetletji med radijskim intervjujem za BBC. Pozneje je postal eden najglasnejših podpornikov pravic LGBTQ+ skupnosti med britanskimi igralci. Globalno občinstvo ga danes pozna po ikoničnih vlogah v franšizah Gospodar prstanov in Možje X.

Alec Guinness velja za enega največjih britanskih igralcev 20. stoletja. Poleg vloge Obi-Wan Kenobija je zaznamoval tudi številne klasike in za vlogo v filmu Most na reki Kwai prejel tudi oskarja za glavno moško vlogo.

