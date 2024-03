Sivolasa Andie MacDowell: Če bi bila moški, se nihče ne bi pogovarjal o tem.

"Mislim tudi, da se je pomembno ustaviti in razmisliti o tem zanimanju in radovednosti, ker se to ne bi zgodilo, če bi bila moški. To se dogaja, ker sem ženska," je dejala in poudarila, da se je tega pomembno zavedati. "Če bi bila moški, se nihče ne bi pogovarjal o mojih sivih laseh."

Čeprav je njena pričeska pogosto tema pogovorov, ji za odločitev ni žal. Še več, igralki je žal, da že prej ni zbrala poguma in lasem dovolila, da v celoti posivijo. "Pogum sem zbrala med pandemijo in ko sem videla, kakšne barve so, sem jih vzljubila. Vedela sem, da je napočil čas." Pri odločitvi je navdih črpala tudi pri svoji sestri. "Moja sestra je v celoti siva in je samo 18 mesecev starejša od mene. Mislila sem, da je tako videti veliko lepša in bila sem ljubosumna," je priznala igralka.