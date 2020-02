Škandal Polanski: odstopil celoten odbor francoske filmske akademije

Še dva tedna in v Franciji bodo podelili cezarje. Toda ko je odbor francoske filmske akademije objavil, da je največ nominacij za nagrade dobil režiser Roman Polanskiza svoj najnovejši film Obtožujem!, so se oglasili mnogi znani in ostro kritizirali njihovo odločitev. Režiserja, ki zdaj živi v Franciji, v ZDA iščejo zaradi posilstva 13-letnega dekleta, v Hollywoodu pa je persona non grata.

Več kot 200 igralcev, producentov, režiserjev in filmskih osebnosti je namreč zahtevalo temeljito reformo. V odprtem pismu so opozorili na disfunkcionalnost akademije in nejasnosti pri finančnem delu. Pritožili so se tudi, da se ustanovni akti cezarjev že dolgo niso spremenili in da skoraj 5000 članov akademije ne dobi glasu ali besede pri njenih odločitvah.

Tako je zdaj akademija javila, da se je odbor za odstop odločil soglasno "v čast tistih moških in žensk, ki so ustvarjali filme v letu 2019", ter da bi našli mir in zagotovili, da festival filma ostane festival. "Kolektivna odločitev bo omogočila popolno prenovo odbora," je še zapisala akademija.

Vključitev Polanskega med nominirance za cezarje so obsodili francoska ministrica za enakost med spoloma Marlene Schiappa, feministke in filmski kritiki, v akademiji pa so odgovorili, da ne gre pričakovati, da bodo pri ocenjevanju filmov zavzemali "moralna stališča".