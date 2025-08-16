Svetli način
Tuja scena

Italijo pretresa škandal: na predizboru za miss nastopila 13-letnica

Kampanija, 16. 08. 2025 14.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
10

V italijanski regiji Kampanija je na regionalnem predizboru za Miss Italije nastopilo 13-letno dekle. Dovoljenje za nastop je vzbudilo vprašanje moralne spornosti in seksualizacije mladoletnic. Na mednarodnem tekmovanju namreč lahko nastopijo le dekleta, stara med 18 in 30 let.

Italijo razburja škandal, ko je na enem od predizborov za Miss Italije nastopila 13-letnica. Pred občinstvom se je mladoletnica sprehodila v bikiniju in visokih petah. "Stara sem 13 let, zelo sem odločno dekle, polno sanj. Želim si postati manekenka in družbena omrežja mi dajejo dodatno spodbudo, da verjamem vase," je dejala pred občinstvom.

Nastop 13-letnice je v Italiji sprožil polemike o seksualizaciji mladoletnic.
Nastop 13-letnice je v Italiji sprožil polemike o seksualizaciji mladoletnic. FOTO: X - creeestina

Kmalu po tekmovanju so se začela ugibanja o moralni spornosti seksualizacije mladoletnic. Pokroviteljica lepotnega tekmovanja Patrizia Mirigliani je dogodek opisala kot nesprejemljiv ter poudarila, da takšne prakse nasprotujejo vrednotam in pravilom tekmovanja. Ob tem je poudarila pomen zaščite mladoletnic. Po škandalu naj bi že prekinili pogodbo z odgovornim regionalnim organizatorjem.

Pravila mednarodnega tekmovanja so jasna - nastopijo lahko le ženske, stare med 18 in 30 let. Izjema je tako imenovana kategorija maskota, ki je namenjena 17-letnicam. Te lahko nastopijo na predizboru, če bodo v času tekmovanja že dopolnile polnoletnost.

italija miss mladoletnica seksualizacija
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
optimist11
16. 08. 2025 15.31
Čez 30 let bo pa tožila določene zaradi zlorab.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
16. 08. 2025 15.27
+4
A staršev pa nima?
ODGOVORI
4 0
kryptix
16. 08. 2025 15.41
In če ji dovolijo? Moja tamala si Tut lahko da tatu na čelo če jaz dovolim. Ko bo država rekla da je to kaznivo pa nebom niti pomislil na to. Dokler pa o nekaterih stvareh odločamo starši in je država kriva za neke luknje v zakonih pa ni starš kriv ampak država. Mi smo pa samo neodgovorni starši ne pa krivi.
ODGOVORI
0 0
Dooomer
16. 08. 2025 15.07
+3
Ko je 13 letna Hajdi pela Oblečem si oblekico vas pa ni nič motilo?
ODGOVORI
6 3
Verus
16. 08. 2025 15.03
+3
Brisanje kriticne misli ne vodi nikamor mediji. Zakaj ti delate? Pa to so lahko nekoc vase hcere, vnukinje. Dajte se no zresnit v urednistvu, dovolite ljudem pisati dejstva. Kaj se dogaja z ženskami da se oblacijo tako?
ODGOVORI
3 0
TITSTILLIDIE
16. 08. 2025 14.58
🤢🤢🤢🤢
ODGOVORI
0 0
21351147
16. 08. 2025 14.40
+3
otroske figure z odraslimi atributi pasme disney itak ne motijo nikogar in bunga scena je dovolj diskretna. seveda. no miss sveta pa je resen poklic in tam za mladoletnice pac ni prostora!
ODGOVORI
3 0
LeviVIRUS
16. 08. 2025 14.39
-1
Pri nas krivim predvsem strupeni balkanizem in internet. Posebno socialna omrežja kot so tiktok, Instagram, only fans in podobne oslarije, kjer dajejo folku misel da so nekaj posebnega in kao pomembni. Jaz bi taka socialna omrežja ukinil v momentu, balkanizem oznacil kot hudo skodljivega, a ker živimo v narobnem woke levosucne svetu, se seveda to nebo spremenilo bo samo še veliko huje in slabše.
ODGOVORI
3 4
Sloale
16. 08. 2025 15.18
Zakaj ni jih ukinil??? Potem je treba ukinit oziroma prepovaedati komedije, grozlijvike, ZF…. Vse to lahko cloveka povlece. Mislim, da mora biti vsak sam dovolj pameten za sebe da ve kaj je dobro zanj in kaj ne. Se ena. Redbul ti da krila. Ce ga bo kdo spil in skocil iz drevesa. ……
ODGOVORI
0 0
Bombardirc1
16. 08. 2025 15.18
Pa kakšsen balkanizem in levaštvo, katera opcija trenutno vodi Italijo? Kdo organizira lepotna tekmovanja deklic od dve leti naprej v Ameriki? Levaki zagotovo ne.
ODGOVORI
0 0
