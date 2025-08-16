Italijo pretresa škandal: na predizboru za miss nastopila 13-letnica

Italijo razburja škandal, ko je na enem od predizborov za Miss Italije nastopila 13-letnica. Pred občinstvom se je mladoletnica sprehodila v bikiniju in visokih petah. "Stara sem 13 let, zelo sem odločno dekle, polno sanj. Želim si postati manekenka in družbena omrežja mi dajejo dodatno spodbudo, da verjamem vase," je dejala pred občinstvom.

Kmalu po tekmovanju so se začela ugibanja o moralni spornosti seksualizacije mladoletnic. Pokroviteljica lepotnega tekmovanja Patrizia Mirigliani je dogodek opisala kot nesprejemljiv ter poudarila, da takšne prakse nasprotujejo vrednotam in pravilom tekmovanja. Ob tem je poudarila pomen zaščite mladoletnic. Po škandalu naj bi že prekinili pogodbo z odgovornim regionalnim organizatorjem.

Pravila mednarodnega tekmovanja so jasna - nastopijo lahko le ženske, stare med 18 in 30 let. Izjema je tako imenovana kategorija maskota, ki je namenjena 17-letnicam. Te lahko nastopijo na predizboru, če bodo v času tekmovanja že dopolnile polnoletnost.