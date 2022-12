Škandali leta 2022: zaušnica, obrekovanje in davki

Na slovenski zabavni sceni letos ni bilo večjih škandalov, ki bi pretresli javnost, je pa bilo zato toliko bolj pestro v tujini. Začelo se je marca s slavno zaušnico, ki jo je zadal Will Smith na oskarjih, že nekaj mesecev kasneje pa sta pozornost vseh oboževalcev dobre zvezdniške drame pritegnila Johnny Depp in Amber Heard, ki sta se že drugič spopadla v umazani bitki o tem, kdo je koga obrekoval in kdo je bil do koga nasilen. Spomnimo se vseh odmevnih škandalov, ki so zaznamovali leto 2022.

Vsi filmski navdušenci, ki so pred televizijo spremljali oskarje, so glasno zajeli sapo, ko se je Will Smith vstal iz svojega stola in Chrisu Rocku, ki se je ponorčeval iz dejstva, da ima njegova žena obrito glavo, primazal zaušnico. Komik je namreč Jado Pinkett Smith primerjal z junakinjo filma G. I. Jane, kar je igralca razjezilo, saj Jadi lasje izpadajo zaradi avtoimunske bolezni alopecije. Will, ki je tistega večera prejel prvi zlati kipec, se je kasneje za svoje dejanje opravičil, a so kljub temu sledile posledice. Začasno sta bila ustavljena dva filmska projekta, pri katerih je sodeloval, Akademija filmske znanosti in umetnosti pa je sprejela odločitev, da ga za obdobje desetih let izključi iz vseh svojih aktivnosti.

icon-expand Slavna zaušnica Willa Smitha FOTO: AP

Johnny proti Amber Zdi se, da so bile letos vse oči slabe tri mesece uprte zgolj v javno sojenje Johnnyja Deppa in Amber Heard. Na stolu za priče sta drug drugega obtoževala nasilja, slišali pa smo mnoge podrobnosti njunega pestrega življenja, polnega blišča in bede. Kljub temu, da je morala porota na koncu odločiti zgolj to, kdo je koga obrekoval, smo poslušali razvpite zgodbe o jemanju ekstazija na poroki, razbiti steklenici vodke in izgubi dela prsta, opravljanju velike potrebe v znak maščevanja, prepiru na letalu in številnih drugih incidentih, ki so bili del njunega vsakdana. Porota je na koncu odločila predvsem v prid zvezdnika, saj je bila igralka spoznana za krivo obrekovanja v vseh točkah obtožnice zaradi članka v Washington Postu, v katerem je napisala, da je bila žrtev družinskega nasilja. Delno krivdo je sicer pripisala tudi Johnnyju, a je bil on spoznan za krivega zgolj v eni točki obtožnice zaradi izjave, ki jo je podal njegov odvetnik, v kateri je dejal, da je zgodba Amber o zlorabi izmišljotina.

icon-expand Johnny Depp in Amber Heard sta na sodišču bila umazano bitko. FOTO: AP

Poleg sodne bitke v Virginiji se je odvijala tudi bitka na družbenih omrežjih, kjer je imel vidno večjo podporo Johnny, medtem ko je bila Amber predvsem tarča posmehovanja in sovražnih komentarjev. Na koncu je igralka celo trdila, da so imela družbena omrežja pomembno vlogo pri odločitvi porote, saj kljub njihovi prisegi ni mogoče verjeti, da doma ni slišala od svojih najbližjih, kakšno mnenje prevladuje v javnosti in na spletu. Ker z odločitvijo porote ni bila zadovoljna je nekaj mesecev po sojenju vložila pritožbo zoper nepošteni odločitvi sodišča, prejšnji teden pa sporočila, da bo pristala na poravnavo. Nekdanjemu možu bo plačala približno milijon evrov (kar je skoraj sedem milijonov manj kot je določila porota), on pa je v izjavi za javnost preko svojega odvetnika (pričakovano) dejal, da bo dal denar v dobrodelne namene. Bo morala Shakira v zapor? Shakira letos ni polnila časopisnih naslovnic zgolj zaradi razhoda z nogometnim zvezdnikom Gerardom Piquejem. Julija je namreč odjeknila novica, da špansko tožilstvo za kolumbijsko pevko zahteva osem let zaporne kazni zaradi domnevne utaje davkov v skupni vrednosti 14,5 milijona evrov v obdobju med letoma 2012 in 2014. Zvezdnica trdi, da je nedolžna, datum, ko bo morala to dokazovati na sodišču v Barceloni, pa še ni določen. "Prepričana sem, da imam dovolj dokazov, ki podpirajo moj primer, in da bo zmagala pravica," je septembra dejala v intervjuju za špansko izdajo revije Elle. Obtožbe o utaji davkov so pretresle številne oboževalce, hkrati pa so družbene medije preplavile viralne šale na njen račun.

icon-expand Shakira je obtožena utaje davkov. FOTO: Profimedia

Domnevni ljubezenski trikotnik: Olivia, Florence in Harry Psihološki triler Ne skrbi, draga je v medijih dvigal veliko prahu, a ne zaradi svoje vsebine, ampak filmskih ustvarjalcev. Uporabniki družbenih omrežjih so namreč že pred izidom domnevali, da sta režiserka Olivia Wilde in glavna igralka Florence Pugh v sporu, razlog pa naj bi bil Harry Styles, s katerim se je na snemanju zapletla Olivia, kar naj Florence ne bi bilo po godu. Da nista v dobrih odnosih je naprej govorilo dejstvo, da glavna zvezda trilerja ni promovirala na Instagramu, medtem ko je tam ponosno razglašala vse svoje druge projekte, kasneje pa se ni udeležila novinarske konference na premieri filma v Benetkah. Dodatno olje je na ogenj prilil Shia LaBeouf, ko je javno povedal, da je od glavne vloge odstopil, ker z igralci niso našli časa za vajo in ne zato, ker bi bil odpuščen, kot je v intervjuju za Variety trdila Wildova. Dramatični vrhunec je škandal doživel, ko naj bi Harry Styles na beneškem filmskem festivalu pljunil na soigralca Chrisa Pina, saj je bilo tako videti na posnetku, ki je zaokrožil po spletu. Tako Chris kot Olivia sta sicer domnevni pljunek zanikala, a mnogi so še danes verjamejo temu, kar so videli na posnetku.

icon-expand Drama filma Ne skrbi, draga se je odvijala predvsem izven filmskega platna. FOTO: Profimedia