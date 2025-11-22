Škandalom na Miss Universe ni videti konca: 'Njena zmaga je nastavljena'

Kmalu po zmagi na lepotnem tekmovanju za Miss Universe se je Mehičanka Fatima Bosch znašla v središču novega škandala. Libanonsko-francoski glasbenik Omar Harfouch , eden od sodnikov, ki je pred dnevi odstopil od tekmovanja, namreč trdi, da je bila njena zmaga dogovorjena vnaprej zaradi poslovnih interesov.

"Njena zmaga ni legitimna. Že 24 ur pred zadnjim večerom sem rekel, da bo Miss Mehike zmagala, ker je lastnik Miss Universe Raul Rocha poslovno povezan z njenim očetom. Raul Rocha in njegov sin sta me pred tednom dni v Dubaju nagovarjala, naj glasujem za Fatimo Bosch, ker da je njena zmaga nujna, 'ker bo dobra za naš posel'," je zapisal na družbenem omrežju Instagram, ob tem pa dejal, da bodo podrobnosti škandala znane maja prihodnje leto v enem od dokumentarnih filmov.

Harfouch je bil prvi od osmerice sodnikov, ki so se umaknili s tekmovanja. Za njim je to storil še francoski nogometni trener Claude Makelele. Kot je Harfouch poudaril, je dva dni pred finalom potekalo tajno glasovanje o najboljši trideseterici od skupno 136 tekmovalk. "Do danes nihče ne ve, kdo je v tej trideseterici, razen ene osebe, ki že ima rezultate. Ta oseba je povezana z nacionalno organizacijo ene od držav v tekmovanju - kar je očiten konflikt interesov," je dejal.