Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Škandalom na Miss Universe ni videti konca: 'Njena zmaga je nastavljena'

Bangkok, 22. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Sodnik Omar Harfouch, ki je zgolj dva dni pred finalnim večerom odstopil od svoje funkcije na tekmovanju za Miss Universe, meni, da je zmaga Mehičanke Fatime Bosch nastavljena. Po njegovih trditvah naj bi ga lastnik tekmovanja Raul Rocha pred tednom dni nagovarjal, naj glasuje za Mehičanko, saj da naj bi bila njena zmaga "dobra za posel".

Kmalu po zmagi na lepotnem tekmovanju za Miss Universe se je Mehičanka Fatima Bosch znašla v središču novega škandala. Libanonsko-francoski glasbenik Omar Harfouch, eden od sodnikov, ki je pred dnevi odstopil od tekmovanja, namreč trdi, da je bila njena zmaga dogovorjena vnaprej zaradi poslovnih interesov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Njena zmaga ni legitimna. Že 24 ur pred zadnjim večerom sem rekel, da bo Miss Mehike zmagala, ker je lastnik Miss Universe Raul Rocha poslovno povezan z njenim očetom. Raul Rocha in njegov sin sta me pred tednom dni v Dubaju nagovarjala, naj glasujem za Fatimo Bosch, ker da je njena zmaga nujna, 'ker bo dobra za naš posel'," je zapisal na družbenem omrežju Instagram, ob tem pa dejal, da bodo podrobnosti škandala znane maja prihodnje leto v enem od dokumentarnih filmov.

Harfouch je bil prvi od osmerice sodnikov, ki so se umaknili s tekmovanja. Za njim je to storil še francoski nogometni trener Claude Makelele. Kot je Harfouch poudaril, je dva dni pred finalom potekalo tajno glasovanje o najboljši trideseterici od skupno 136 tekmovalk. "Do danes nihče ne ve, kdo je v tej trideseterici, razen ene osebe, ki že ima rezultate. Ta oseba je povezana z nacionalno organizacijo ene od držav v tekmovanju - kar je očiten konflikt interesov," je dejal.

Preberi še Nov pretres: Sodnika Miss Universe odstopila zaradi suma prirejanja rezultatov

Organizator je navedbe, da so se o tem, kdo bo v najboljši trideseterici, dogovorili na skrivnem sestanku, zanikal. Zatrdil je, da so vsi postopki transparentni.

Tekmovanje je letos sicer minilo v znamenju več škandalov. Močno je odmeval dogodek, ko je tajski predsednik organizacije Miss Grand International Nawat Itsaragrisil na predtekmovalnem dogodku javno oštel mehiško predstavnico Bosch, ker na svojih družbenih omrežjih ni objavljala promocijskih vsebin. Zaradi njegovih komentarjev je večina tekmovalk protestno zapustila dvorano in sprožila ostro gibanje zoper organizacijo lepotnega tekmovanja. Dosegle so menjavo pri vodilnem vrhu.

Preberi še Drama na izboru za Miss Universe: tekmovalke protestno zapustile dvorano

Slovenijo je na tokratnem tekmovanju zastopala 29-letna Hana Klaut iz Šempetra pri Novi Gorici, ki se ni uvrstila v trideseterico najboljših.

miss universe fatima bosch mehika hana klaut Omar Harfouch
Naslednji članek

Raper zaradi nezakonitih nakazil Obamovi kampanji za 14 let v zapor

SORODNI ČLANKI

Po zloglasnem škandalu Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch

Nov pretres: Sodnika Miss Universe odstopila zaradi suma prirejanja rezultatov

Drama na izboru za Miss Universe: tekmovalke protestno zapustile dvorano

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363