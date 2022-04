Skice družine Kardashian s sodišča postale tarča posmeha

Čeprav družina Kardashian z bivšo svakinjo Blac Chyno na sodišču bije resno bitko, so pozornost na spletu pritegnile predvsem skice s sodišča, ki ne laskajo slavnim sestram. Eden od uporabnikov se je pošalil, da je naslednja, ki jo bo tožila vplivna družina, prav umetnica, ki je skice ustvarila.

Sodni proces, v katerem se družina Kardashian sooča z večmilijonsko tožbo bivše svakinje Blac Chyne, je dobila nov in nepričakovan preobrat, za katerega so poskrbele skice s sodišča, ki slavnim sestram ne laskajo. Nedolžne risbe, ki so že tradicionalno prisotne na vseh večjih sojenjih v Združenih državah Amerike, so znova dokazale, da vse, kar je povezano s slavno družino, pa naj bo pomembno ali ne, postane del družbenega diskurza.

Skica treh sester in njihove mame, ki jo je ustvarila znana sodna ilustratorka Mona Shafer Edwards, je zaradi specifične upodobitve zvezdnic hitro preplavila splet, uporabniki pa pri ustvarjanju šal niso skrivali svojih občutkov. "Jasno je, da ilustratorka ni oboževalka družine," je umetnino komentiral eden od uporabnikov na Twitterju, medtem ko se je drugi pošalil, da bodo sestre Kardashian, ki so proti tožbi svakinje vložile lastno tožbo, enako storile tudi umetnici. Ali bo za tožbo poskrbela kar Kim, ki si prizadeva, da bi nekega dne tudi uradno postala odvetnica? "Grde upodobitve Kim, Khloe in Kylie so zabavne, hkrati pa prikazujejo, kako so sestre skozi leta iznakazile svoje podobe," je kritično tvitnil tretji uporabnik in pri tem dodal, da jo je še najbolje odnesla Kris Jenner, ki je najbolj podobna svoji ilustrirani podobi, medtem ko jo je po mnenju preostalih najslabše odnesla najmlajša izmed četverice, milijarderka in lastnica lastne kozmetične linije izdelkov Kylie Jenner.

Skica je delo znane sodne ilustratorke Mone Shafer Edwards.

Družina Kardashian proti Blac Chyni Kim in Khloe Kardashian ter Kylie in Kris Jenner so se nedavno zglasile na sodišču, kjer so zastopale družino Kardashian v tožbi proti bivši svakinji, snahi in partnerici Roba Kardashiana, ki pa se na sodišču ni pojavil. Legalna bitka, ki poteka že od leta 2017, je na sodišče pripeljala tudi Blac Chyno, rojeno Angelo White. Ta je proti družini, ki jo toži zaradi nasilnega obnašanja, prav tako vložila tožbo zaradi vpletanja v njene posle in omadeževanja njenega imena. Chyna, ki zaradi omenjenih razlogov od Kardashianovih zahteva slabih 93 milijonov evrov povračila za nastalo škodo, je družini očitno stopila na prste. Ta ji namreč tožbo vrača, v njej pa navaja, da je bila vplivnica nasilna do njihovega brata in sina Roba Kardashiana.