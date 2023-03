Skladatelj Andrew Lloyd Webber: Moj sin že 18 mesecev bije boj z rakom želodca

Angleški skladatelj Andrew Lloyd Webber, ki sodi v vrh sodobne produkcije popularne glasbe in muzikala, je razkril, da njegov najstarejši sin bije težko bitko z rakom želodca. 74-letnik je pred kratkim delil izjavo, v kateri je zapisal, da je 43-letni Nicholas prejel težko diagnozo in je zelo bolan, kar ga je močno prizadelo.

Skladatelj Andrew Lloyd Webber stoji ob strani sinu Nicholasu, saj je ta hudo zbolel, zdravniki pa so mu postavili diagnozo raka želodca. "Kot moji prijatelji in družina vemo, se Nick že 18 mesecev bori z rakom želodca in je sedaj hospitaliziran. Prav zaradi tega se mi ni uspelo udeležiti predpremiere predstave Bad Cinderella, prav tako pa ne bom stal ob strani ekipi in orkestru na dan premire," je v pojasnilu zapisal 74-letnik.

icon-expand Skladatelj Andrew Lloyd Webber FOTO: Profimeda

"Vsi molimo, da bo Nick prebrodil to. Pogumno se bori s pomočjo svojega neukrotljivega humorja, trenutno pa je moje mesto ob njem in družini," je še dodal v izjavi, ki jo je delil pred dnevi. Tako kot oče je tudi Nicholas priznan komponist, ki je najbolj znan po glasbi v BBC-jevi seriji Love, Lies and Records, napisal pa je tudi glasbo za film The Last Bus in kratki film Mr. Invisible. Prislužil si je nominacijo za grammyja, potem ko je leta 2021 posnel glasbo za originalni album Pepelke Andrewa Lloyda Webbra.