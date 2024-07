Skladatelj Philip Glass je gledališče na Krimu obtožil piratstva

"Izvedel sem, da bo balet z naslovom Viharni vrh, ki vključuje mojo glasbo in uporablja moje ime pri svojem oglaševanju in promociji, premierno uprizorjen v sevastopolskem opernem in baletnem gledališču," je zapisal 87-letni Philip Glass, znan po svojih minimalističnih delih. "Uporaba moje glasbe in mojega imena brez mojega soglasja... je dejanje piratstva," je dodal. Na spletni strani gledališča piše, da bo v uprizoritvi, ki bo premierno uprizorjena v ponedeljek in torek, uporabljena njegova glasba. Koreografijo za balet Viharni vrh po romanu Emily Bronte je prispeval britanski plesalec Jonah Cook.