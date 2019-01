Skoraj abrahamovski zvezdnik mišice na ogled postavi

Hollywoodski igralec Mark Wahlberg je božično-novoletne praznike z družino in prijatelji preživljal na Barbadosu, številne oči in seveda objektivi paparacev pa so bili uprti samo vanj.

47-letniku je namreč treba priznati, da je v naravnost sanjski telesni formi, saj že dlje časa trdo trenira in ima strog režim tako vadbe kot prehrane. Mark je namreč poznan po tem, da je velik ljubitelj telesne vadbe in tako nima težav pokazati rezultatov svojega dela. Nekdanji maneken za spodnjice Calvin Klein, še iz časov, ko je bil raper Marky Mark, pa pri skoraj abrahamovskih letih deluje bolj fit in mladostno kot večina občutno mlajših igralskih kolegov.

Očitno to ne gre v nos niti njegovi soprogi Rhei Durham, ki je 40-letna nekdanja manekenka za znamko Victoria's Secret in se iz njega rada tudi malce pošali. Medtem ko je on na Instagramu objavil motivacijski posnetek za leto 2019, seveda brez majice, se je ona pošalila, da upa, da bo, med drugim, našel svojo majico in jo oblekel ...