Skoraj milijonsko premoženje po tragični smrti igralca brez lastnika

Ameriški portal Page Six poroča, da je igralec za seboj pustil 1,08 milijona dolarjev oziroma nekaj več kot 993.000 evrov. Ursula in Gerhard Klepser , starša igralca, sta zato sedaj za upravitelja zapuščine svojega sina določila človeka po imenu Konstantin Richter . Igralca, ki je v nesreči izgubil obe potomki, je sicer preživela tudi njegova sestra Alexandra Klepser .

Spomnimo, tragična letalska nesreča se je zgodila nekaj trenutkov po vzletu, ko je letalo imelo težave in strmoglavilo v ocean. Ribiči in potapljači so odšli na kraj dogodka s svojimi čolni, da bi zagotovili pomoč. Oblasti so tri potnike na krovu letala identificirale kot 51-letnega igralca, čigar pravo ime je Christian Klepser, in njegovi dve hčerki, 10-letno Madito in 12-letno Annik. Pilota, ki je bil tudi lastnik letala, so identificirali kot Roberta Sachsa.

Pokojni igralec je med drugim zaigral v filmih Indiana Jones 5, Dobri Nemec, Operacija Valkira in Dirkač. Zaigral je tudi v serijah Alarm za Kobro 11 in Saved By the Bell: The New Class.