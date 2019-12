Skoraj ne bi dobila vloge legendarne vloge: 'Mislili so, da sem prepirljivka'

Igralka Reese Witherspoon je leta 1999 v drami Šolske volitve zelo prepričljivo odigrala neusmiljeno Tracy Flick in zato skoraj ne bi dobila vloge v komediji Blondinka s Harvarda, saj so bili ustvarjalci komedije prepričani, da se v tem žanru ne bo znašla.

43-letnica je v nedavnem intervjuju s Hollywood Reporterjem govorila o uspešnici, ki je leta 2001 zagnala njeno kariero in razkrila, da ustvarjalci filma niso bili prepričani, če se bo znašla v vlogi Elle Woods. "Mislili so, da sem prepirljivka," je Witherspoonova dejala o ustvarjalcih filma. "Moj menedžer me je končno poklical in dejal: 'Moraš se sestati z vodjo studia, ker te ne bo odobril. Meni, da si karakter iz Šolskih volitev in da si odbijajoča.' Potem pa mi je še naročil, da se seksi oblečem," je pripovedovala.

"Stara si 23, doma imaš dojenčka, potrebuješ denar in to so ti dejali ljudje, ki vedo kaj delajo,"je nadaljevala in povedala še: "Zabavno je pomisliti na vse stvari, ki so nam jih v preteklosti rekli, ker si zdaj mislim: 'O, moj bog, če bi nekdo moji hčerki rekel kaj takega, bi mu verjetno dejala, da upa, da se šali.'"

Čeprav je Blodinka s Harvarda doživela velik uspeh, je Witherspoonova priznala, da ni bila prepričana, kako naj novo prepoznavnost izkoristi za napredek v karieri. "Bila sem navajena, da me ljudje podcenjujejo in ko sem na nek način postala sprejeta, nisem vedela, kako naj na to gledam," je pojasnila. "Nisem znala sprejemati odločitev in nisem vedela, kaj želim povedati," je še dodala Reese.