Škotski igralec Stanley Baxter pri 95. letih priznal, da je gej

Škotski filmski in gledališki zvezdnik Stanley Baxter je po mnogih letih v svoji biografiji končno povedal, da je gej, pojasnil pa je tudi, kako ga je homoseksualnost zaznamovala v letih, kot to ni bilo dovoljeno. Igralec je bil kljub temu, da je vedel za svojo spolna usmerjenost, poročen kar 50 let. "To je bila zelo šibka odločitev z moje strani," je o svojem zakonu povedal ob izidu nove knjige.

Igralec in komikStanley Baxter je prvič spregovoril o svojih težavah zaradi istospolne usmerjenosti, ki so ga spremljale skozi življenje. Čeprav je vedel, da so mu ljubši moški, pa se s tem nikoli ni zares sprijaznil, saj v času njegove mladosti to ni bilo družbeno sprejemljivo. Zato se je tudi poročil in zakon ohranil kar 50 let. 94-letni Baxter zdaj živi v Londonu, kjer je ob izdaji biografije spregovoril o vseh preprekah in dvomih, s katerimi se je moral spoprijeti v svojem življenju. Knjigo je v sodelovanju z igralcem napisal Brian Beacom, nastajala pa je kar 20 let.

Knjiga o življenju laži, skrivanja in zlaganega zakona KnjigaThe Real Stanley Baxtergovori o igralčevem kompleksnem odnosu z ženo Moiro, predstavlja njegova zgodnja srečanja s spolnostjo, predvsem pa prikazuje, kako zelo se je Stanley skozi leta trudil, da bi skril svoj pravi jaz in da bi njegovo zasebno življenje tudi ostalo zasebno. Med drugim se je pred leti s sodnimi postopki boril zoper objave dnevnika Kennetha Williamsa, Stanleyjevega dolgoletnega prijatelja. Ob Kennethovi smrti so namreč želeli objaviti njegov zasebni dnevnik. Knjiga predstavlja Baxterjevo življenje vse od njegovega otroštva do služenja rednega vojaškega roka, kjer je spoznal Williamsa, njegovo delo v gledališču v Glasgowu, tudi zavidanja vredno kariero na televiziji BBC.

icon-expand Stanley Baxter FOTO: Profimedia

'Vsakič ko sem ga videl, sem skoraj omedlel' Znaten del knjige je posvečen njegovemu odnosu s šolskim prijateljem Williamsom, ki je kasneje postal tudi njegov ljubimec. "Včasih sem vsakič, ko sem ga videl, skoraj omedlel," je povedal 94-letnik. Knjiga raziskuje tudi njegov odnos z Moiro Robertson, kasnejšo ženo, ki jo je spoznal v gledališču. Ta se je namreč v Stanleyja noro zaljubila, on pa ji je rekel, da iz te moke ne bo kruha. A Moira se ni vdala: igralca je preganjala s svojimi žalostnimi očmi ter mu namerno vzbujala slabo vest. Baxter je bil do zaljubljene Moire iskren in ji je povedal, da se zveza ne bi obdržala, ji celo razkril, da je gej, in dodal, da bi v takšni zvezi samo trpela. A vseeno je Moira vztrajala, da se hoče poročiti z njim. Igralec se je z zvezo strinjal šele, ko je Moira zagrozila, da bo skočila s stavbe, če je ne vzame za svojo. "Takrat sem do nje čutil že toliko čustev, vedel sem, da ima zlomljeno srce, a moral bi biti močnejši. Da sem se poročil z njo, je bilo zelo šibko od mene." Baxter se v knjigi spominja tudi, da mu je žena dovolila, da se dobiva z moškimi, in to celo v njunem stanovanju. "Bila je zelo prijazna in mi je dovolila, da občasno domov pripeljem kakšnega moškega. Ona se je zaprla v najino spalnico, naju z gostom pa pustila v drugi sobi."

Leto 1962: Aretacija zaradi nagovarjanja na javnem stranišču Igralec se med pripovedovanjem svoje zgodbe spominja tudi leta 1962, ko so ga aretirali zaradi nagovarjanja moških. Takrat je bil hudo obupan in je razmišljal tudi o samomoru. "To bi lahko uničilo mojo kariero. Kdo sem jaz brez moje kariere?" A kasneje so obtožbe opustili, saj je policist, ki ga je aretiral, kasneje priznal, da je bil Baxter sam. Baxter je nadaljeval svoje skrivno življenje in je imel dolgoletno razmerje z nekim nemškim računovodjem, a ostajal poročen z Moiro. Zakon je trajal vse do leta 1997, ko je Moira umrla zaradi predoziranja, medtem ko je bil on na turneji v Združenih državah Amerike. 'Vsak, ki bi izbral tako težko življenje, je nor' Ko Baxter danes pogleda nazaj v preteklost, na vse, kar se mu je zgodilo, pove:"Vsak, ki bi izbral tako težko življenje, je nor. Dandanes je veliko moških, ki so geji, in so s svojo spolno usmerjenostjo povsem zadovoljni. Sam nisem takšen. Nikoli nisem želel biti gej. Še danes nočem biti."