Igralka Heather Locklear se je pretekli teden mudila v Malibuju, kjer jo je v objektiv ujel eden od fotografov. Fotografije, ki so bile objavljene po spletu in tujih medijih, so zbudile skrb pri oboževalcih. Na njih je igralka namreč vidno raztresena, prav tako je skrb vzbujajoče njeno obnašanje. icon-expand Skrb vzbujajoče fotografije Heather Locklear FOTO: Profimedia Po poročanju tujih medijev je igralka, ki se je v preteklosti borila z odvisnostjo od alkohola in prepovedanih substanc, hodila po robu stavbe v Malibuju. 61-letna igralka, ki je bila oblečena v japonke in športni komplet s kamuflažnim potiskom, se je za oporo držala za stebre, ko je hodila po robu stavbe, da bi se izognila padcu na parkirišče pod njo. Nato se je usedla na tla in se pogovarjala sama s sabo. V nekem trenutku se je zdelo, da se jezi na vsebino dnevnika, ki ga je nato jezno pospravila v torbo. Nenavadno obnašanje naj bi se odvijalo skoraj eno uro, nato pa se je usedla v avtomobil zaročenca Chrisa Heisserja in skupaj sta se odpeljala. Viri so za Daily Mail dejali, da naj bi bila igralka v preteklosti že več kot 20-krat na zdravljenju v rehabilitacijskem centru in da se bojijo, da se ponovno poslužuje prepovedanih substanc. Leta 2018 je bila zaradi težav z duševnim zdravjem tudi na psihiatričnem zdravljenju. icon-expand Skrb vzbujajoče fotografije Heather Locklear FOTO: Profimedia