Skrbnik dementni igralki ukradel denar, nositi je morala oblačila pokojnih

Brian se je sicer izrekel za krivega goljufije in je bil obsojen na dve leti in osem mesecev zaporne kazni. Med sojenjem se je izkazalo, da si je prevarant v obdobju štirih let prilastil 75 tisočakov, z zvezdnico pa sta prijateljevala vrsto let. Tožilka Abigail Jackson je pojasnila, da so šele nepravilnosti na računu vzbudile pozornost banke.

"Gospa Wright je postala zelo razburjena zaradi tega, prijava na policijo pa je bila podana septembra 2020. Takrat se je začela tudi preiskava in stvari so se razjasnile," je povedala tožilka. Brian je goljufijo priznal ob aretaciji, a dodal, da ji je želel denar pozneje vrniti, saj si je sredstva le izposodil za nakup materialov za svoje delo.

Sodnik je v razsodbi razsodil, da se je oblikovalec kostumov dobro zavedal svojih dejanj in ker ji v štirih letih, ko ji je kradel denar, ni vrnil niti centa, to nakazuje, da ji ni nameraval dolga vrniti. "Vaša žrtev je morala nositi oblačila pokojnikov, ki so umrli v ustanovi, saj ni imela dovolj lastnih sredstev, da bi si kupila obleko," je dejal sodnik, Brian pa bo moral polovico kazni prestati v zaporu, nato pa bo lahko pogojno izpuščen in preostanek kazni delal družbeno koristna dela.

Meg Wynn Owen je nastopila tudi v filmih, kot so Prevzetnost in pristranost, Vroča zgodba, Venus, Malenkosti in Onostranstvo.