Težave v raju bogate dedinje in 'vročega' zapornika?

28-letna dedinja Chloe Green je spročila ugibanja o tem, ali je v njeni zvezi s 35-letnimJeremyjem Meeksom vse v redu, saj so jo pred dnevi v Londonu paparaci fotografirali brez zaročnega prstana. A Meeks očitno ni nič vznemirjen, saj je na drugem koncu sveta, v kalifornijskem Beverly Hillsu, užival v družbi prijateljev. Fotografirali so ga, kako je s svojim novim športnim avtomobilom, ovešen z nakitom in polnimi rokami gotovine, kolege odpeljal na kosilo.