Skrivanja je konec. Zaljubljenca skupaj na gala prireditvi

Igralec Jamie Foxx in Katie Holmes naj bi bila v romantični zvezi že vse od leta 2013, ko se je zvezdnica ločila od igralca Toma Cruisa. Toda svojo zvezo sta pred javnostjo in mediji zelo skrivala, domnevno tudi zaradi tega, ker naj bi Holmesova ob ločitvi od Cruisa leta 2012 podpisala klavzulo, ki ji je preprečevala, da bi v javnosti najmanj pet let po uradnem razhodu z nekdanjim možem kakorkoli osramotila ime Toma Cruisa ali se pokazala z novim partnerjem – ta se v javnosti tudi ni smel pokazati kjerkoli blizu njune hčerke Suri.

Tako smo že večkrat poročali, da je zaradi nenehnega skrivanja zvezdnica trpela, zvezdnika sta morala v javnosti dajati videz, da sta samska. Katie tako z njima povezanih novic ni nikoli komentirala, Jamie pa je vse od avgusta 2013, ko so ga mediji začeli povezovati s Holmesovo, vztrajal, da so s tem povezane govorice lažne in da sta z igralko zgolj prijatelja.

Po nekaj letih skrivalnic sta pred časoma končno svetu pokazala, da sta skupaj, ko sta se bosonoga sprehajala po plaži in nista mogla skriti svoje ljubezenske sreče in naklonjenosti, vse to pa so ujeli fotografi. Lani so ju tako 'zasačili' tudi na gala predgrammyjevski zabavi glasbenega mogotca Clivea Davisa, ko sta bila zvezdnika zelo razigrana in polna romantičnih gest – a še vedno sta se nekako izogibala žarometov.