Skrivnosti za kamerami: Jennifer Lopez nori in odpušča, Robbie Williams grozi

Melanie Blake je v eni svojih knjig zgodbe, ki jih je spisala, navezala na lastne izkušnje z zvezdniki največjega kova. Z nekaterimi je delala kot agentka, spet druge je imela priložnost dodobra spoznati v zakulisju enega največjih glasbenih šovov. Izpostavila je pevko Jennifer Lopez , ki je pred nastopom v britanski oddaji Top of the pops naravnost ponorela: ''Jennifer nam je rekla, da se moramo izogibati očesnemu stiku z njo, dokler ne zaključi z nastopom. Sama sem pristopila in ji razložila, da se navodil zavedam, vendar ji vseeno želim sporočiti, kako čudovita je. Ona je nato popolnoma podivjala.'' Melanie je dodala, da je kasneje izvedela, da je zaradi incidenta kar polovica pevkine ekipe dobila odpoved.

''Beyonce je bila zmeraj prijazna in je govorila z nami,'' je povedala Melanie in dodala, da so ljudje iz njene ekipe nagovarjali snemalce v oddaji, naj snemajo zgolj njo in ne ostalih članic skupine Destiny's Child, v kateri je pela pred začetkom samostojne kariere.