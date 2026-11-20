Posnetek, ki sam po sebi ne razkrije nič. A v glasbenem svetu so takšni posnetki ponavadi subtilen način, kako napovedati novo glasbo. In za takšno potezo sta se nedavno odločila tako Jakov Jozinović kot tudi Džejla Ramović.
Pozornim oboževalcem seveda ni ušlo, da sta posnetka v povsem podobnem stilu, prav tako sta ju objavila v precej podobnem času. Ko so bila ugibanja o tem, ali gre res za njun skupen glasbeni projekt, na vrhuncu, pa so se na družbenih omrežjih njunih profilov, ki jih upravljajo oboževalci, pojavili tudi njuni skupni posnetki.
Ali gre za resničen posnetek ali le za posnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, zato ni jasno, a vedno več oboževalcev je prepričanih, da je duet pred vrati. Čeprav uradne potrditve z njune strani še ni, skrbno načrtovana komunikacija na družbenih omrežjih nakazuje resno umetniško sodelovanje, ki bi lahko pomembno zaznamovalo njuni nadaljnji karieri in pritegnilo široko občinstvo v celotni regiji.
Morebitno sodelovanje prihaja v ključnem trenutku za karierni razvoj obeh mladih izvajalcev. Oba sta namreč izjemno priljubljena med oboževalci, skupna pesem pa bi njune baze poslušalcev le še razširila. Prav tako se vse od letošnjega poletja, ko je Jakov s posnetkom poljuba na jadrnici poskrbel za vroče naslove, pojavljajo govorice, da sta v romantični zvezi. Da sta drug nad drugim navdušena, nista nikoli skrivala, a javnosti tudi nikoli nista potrdila, da bi bila v zvezi. Večkrat so ju skupaj opazili v črnogorskem Kotorju, posneta sta bila skupaj v Zagrebu in Sarajevu, Ramovićeva pa je bila večkrat opažena tudi kot obiskovalka njegovih koncertov.
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