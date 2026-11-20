Posnetek, ki sam po sebi ne razkrije nič. A v glasbenem svetu so takšni posnetki ponavadi subtilen način, kako napovedati novo glasbo. In za takšno potezo sta se nedavno odločila tako Jakov Jozinović kot tudi Džejla Ramović.

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Pozornim oboževalcem seveda ni ušlo, da sta posnetka v povsem podobnem stilu, prav tako sta ju objavila v precej podobnem času. Ko so bila ugibanja o tem, ali gre res za njun skupen glasbeni projekt, na vrhuncu, pa so se na družbenih omrežjih njunih profilov, ki jih upravljajo oboževalci, pojavili tudi njuni skupni posnetki.

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Ali gre za resničen posnetek ali le za posnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, zato ni jasno, a vedno več oboževalcev je prepričanih, da je duet pred vrati. Čeprav uradne potrditve z njune strani še ni, skrbno načrtovana komunikacija na družbenih omrežjih nakazuje resno umetniško sodelovanje, ki bi lahko pomembno zaznamovalo njuni nadaljnji karieri in pritegnilo široko občinstvo v celotni regiji.