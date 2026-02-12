Skrušena igralska zasedba kultne serije Simpatije: Boril si se tako dostojanstveno

Svet je z globoko žalostjo sprejel vest o prezgodnji smrti cenjenega igralca Jamesa Van Der Beeka, ki je pri 48 letih podlegel dolgotrajnemu in pogumnemu boju s kolorektalnim rakom. Van Der Beek je pustil neizbrisen pečat v srcih gledalcev kot naslovni junak Dawson Leery v vseh šestih sezonah ikonične najstniške drame Simpatije (Dawson's Creek), ki se je predvajala med letoma 1998 in 2003. Novica o njegovem odhodu je močno pretresla igralsko zasedbo in oboževalce po vsem svetu.
Ena prvih, ki se je odzvala na tragično vest in se od igralca poslovila, je bila Mary-Margaret Humes, ki je v seriji Simpatije upodobila Jamesovo mamo. "Redkokdaj ostanem brez besed ... danes je izjema. James, moj milostljivi bojevnik, bil si pogumen in si se proti vsem možnostim boril s tako tiho močjo in dostojanstvom," je pripisala njunima fotografijama. Dodala je, da so njuni zadnji pogovori, le pred nekaj dnevi, zdaj 'za vedno shranjeni v njenem srcu'.
Tudi drugi soigralci iz kultne uspešnice so se z bolečino poslovili od Jamesa. Kerr Smith, ki je upodabljal Jacka McPheeja od druge do šeste sezone, je na Instagramu delil svojo žalost in dejal: "Zelo sem hvaležen, da sem Jamesa lahko klical brat. Močno ga bom pogrešal. Počivaj v miru."
Podobno se je odzvala tudi Busy Philipps, ki se je seriji pridružila v peti sezoni leta 2001 kot Audrey Liddell. "Danes me globoko boli srce za vse nas ... za vsakogar, ki je poznal Jamesa in ga imel rad," je zapisala na Instagramu in dodala: "Ampak najbolj sem strta zaradi njegove neverjetne žene Kimberly in njunih šestih čarobnih otrok."
Jamesova žena Kimberly, s katero je bil poročen 15 let in s katero je imel šest otrok, je tragično novico sporočila z objavo na družbenih omrežjih. Pojasnila je, da je Van Der Beek "mirno zaspal" v sredo zjutraj in se "s pogumom, vero in milostjo soočal s svojimi zadnjimi dnevi."
Pred objavo svoje diagnoze za revijo People je igralec skrbno varoval svojo zasebnost, nato pa odprto delil svojo zgodbo: "Imam kolorektalnega raka. Z diagnozo sem se zasebno ukvarjal in sprejemam ukrepe za soočanje z njo ob podpori moje neverjetne družine." Kljub vsemu je ostal optimističen glede prihodnosti, kot je povedal v istem intervjuju: "Obstaja razlog za optimizem in počutim se dobro." Ta boj pa je imel tudi finančne posledice; Van Der Beek je bil primoran celo organizirati dražbo svojih dragocenih spominkov iz omenjene uspešnice, da bi pomagal kriti stroške zdravljenja.
Žena Kimberly Van Der Beek je sporočilu o Jamesovi smrti priložila tudi poziv javnosti k spoštovanju zasebnosti v teh izjemno občutljivih trenutkih. "Še veliko je za povedati o njegovih željah, ljubezni do človeštva in svetosti časa," je dejala Kimberly. "Ti dnevi bodo prišli. Zaenkrat pa prosimo za mir, ko žalujemo za našim ljubečim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem." Zapuščina, ki jo pokojni igralec pušča za seboj, je ogromna, saj je s svojim delom in odnosom do življenja navdihnil nešteto ljudi in s tem pustil trajen pečat na številnih.
Kolorektalni rak, znan tudi kot rak debelega črevesa in danke, je rak, ki izvira iz debelega črevesa ali danke. Najpogosteje se začne kot majhne, nerakave celice, imenovane polipi, ki nastanejo na notranji steni debelega črevesa. Sčasoma lahko nekateri od teh polipov postanejo rakavi. Simptomi se lahko razlikujejo, vendar pogosto vključujejo spremembe v odvajanju blata, krvavitve iz danke, bolečine v trebuhu in nepojasnjeno izgubo teže. Ključnega pomena je zgodnje odkrivanje, saj se z zgodnjim zdravljenjem povečajo možnosti za popolno ozdravitev.
Simpatije (Dawson's Creek) je bila ameriška najstniška dramska televizijska serija, ki se je predvajala od leta 1998 do 2003. Serija je spremljala življenja skupine prijateljev iz majhnega mesta Capeside v Massachusettsu, s poudarkom na njihovih romantičnih zapletih, prijateljstvih in odraščanju. Serija je znana po svojih dialogih, ki so pogosto premišljevali o življenjskih vprašanjih, in je služila kot odskočna deska za kariere številnih mladih igralcev, vključno z Jamesom Van Der Beekom, Katie Holmes, Michelle Williams in Joshuo Jacksonom.
James Van Der Beek je bil ameriški igralec, najbolj znan po glavni vlogi Dawsona Leeryja v priljubljeni najstniški seriji Simpatije (Dawson's Creek). Rodil se je 18. marca 1977 v Cheshireu v zvezni državi Connecticut. Poleg Simpatij je igral tudi v drugih filmih in televizijskih serijah, kot so 'Varsity Blues', 'The Rules of Attraction' in 'Poseidon'. S svojo igro je pustil pomemben pečat v pop kulturi, še posebej v obdobju poznih 90. let in zgodnjih 2000. let.
