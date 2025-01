Skrušena Jennifer Garner v požarih izgubila prijateljico

Igralka Jennifer Garner je med televizijskim intervjujem za MSNBC razkrila, da je v požarih, ki te dni pustošijo po Kaliforniji, izgubila prijateljico. "Izgubila sem prijateljico in za našo cerkev je to še zelo boleče, zato mislim, da o tem še ne bi smeli govoriti," je dejala, preden je čustveno nadaljevala: "Prijateljico sem izgubila, ker ni uspela pravočasno zbežati."

"Moje srce krvavi za moje prijatelje. Lahko se spomnim na vsaj 100 družin in 5000 uničenih domov. Brez razmišljanja bi lahko naštela 100 prijateljev, ki so izgubili svoj dom." Že pred dnevi so po spletu zaokrožile fotografije goreče cerkve, v katero je igralka zahajala s svojim bivšim partnerjem Benom Affleckom .

Igralka se je v nadaljevanju spominjala svoje soseske pred uničenjem, otrok, ki so se igrali pred hišami, mamic, ki so s tekom nabirale kilometre po cesti in parad na ulicah ob raznih praznikih. Priznala je, da se čuti krivo, ker njena hiša še stoji. "Kaj sploh lahko naredim? Kako lahko pomagam? Kaj lahko ponudim s temi rokami in stenami in varnostjo, ki jo imam?"

V želji po pomoči je z organizacijo World Central Kitchen pomoči potrebnim na ulici delila obroke. Ne le to, organizaciji je donirala tudi finančna sredstva ter k temu spodbudila tudi ostale. "Tukaj živim že 25 let, zato mislim, da se želimo vsi prijeti nekega dela in biti v pomoč."