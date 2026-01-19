Naslovnica
Tuja scena

Skrušeni zvezdniki: Zdi se, kot da je konec ere

Rim, 19. 01. 2026 21.36 pred 11 minutami 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Gwyneth Paltrow

Modni svet žaluje ob izgubi enega največjih oblikovalcev, Valentina Garavanija, ki je umrl v starosti 94 let. Njegova vizija je zaznamovala številne generacije. Njegove kreacije so krasile zvezdnice, kot so Gwyneth Paltrow in Cindy Crawford, ki se zdaj s težkim srcem poslavljajo od svojega dolgoletnega prijatelja.

Novica o smrti legendarnega italijanskega oblikovalca in ustanovitelja priznane modne hiše, Valentina Garavanija, je nocoj pretresla svet. Pokojni je bil izjemno priljubljen tudi med številnimi zvezdniki, vključno z Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Anne Hathaway in Gwyneth Paltrow. Slednja je oblikovalcu, ki je bil tudi njen dolgoletni prijatelj, posvetila čustveno objavo na družbenem omrežju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fotografiji, na kateri ga poljublja na lice, je pripisala: "Imela sem veliko srečo, da sem poznala in imela rada Valentina – da sem ga poznala zares, vedela, kakšen je tudi zasebno. Moški, ki je bil zaljubljen v lepoto, svojo družino, svoje muze, svoje prijatelje. Svoje pse, svoje vrtove in dobro hollywoodsko zgodbo," je dejala in dodala: "Res sem ga imela rada. Oboževala sem, kako me je vedno spodbujal, 'naj vsaj nosim malo maskare', ko sem prišla na večerjo. Oboževala sem njegov nagajivi smeh. Zdi se, kot da je konec ere. Zelo ga bomo pogrešali vsi, ki smo ga imeli radi. Počivaj v miru, Vava."

Preberi še Umrl je modni oblikovalec Valentino Garavani

Zvezdnikova smrt je močno prizadela tudi manekenko Cindy Crawford, ki je na svojem Instagram profilu objavila galerijo njunih skupnih fotografij. "Srce me boli ob novici o smrti Valentina Garavanija," je zapisala Crawford. Poudarila je, da je bil Valentino "pravi mojster svojega poslanstva" in da mu bo "vedno hvaležna za leta, ko je imela privilegij tesno sodelovati z njim."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novica je močno pretresla tudi manekenko Coco Rocho, ki meni, da je modna industrija izgubila še enega velikana. "Imela sem srečo, da sem poznala Valentina, ne le kot ikoničnega rimskega haute couturierja, ampak kot toplo, radodarno osebnost, ki je oblikovala modo z milino, disciplino in lepoto."

Enega najbolj ganljivih in osebnih poklonov pa je prispeval oblikovalec Zac Posen. "Gospod Valentino nas je zapustil in z njim era redke elegance in miline. Globoko je verjel v glamur, v lepoto in predvsem v moč in ljubezen žensk. Bil je pravi gospod in romantik v vsakem pomenu besede," je zapisal in med drugim dodal: "Pošiljam vso svojo ljubezen in iskreno sožalje njegovi družini, njegovi izbrani družini, njegovim ljubljenim in njegovi zvesti ateljejski družini. Svet je lepši, ker je bil v njem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaključek ere: Nepozabna zapuščina modnega vizionarja

Valentino Garavani je s svojo ustvarjalnostjo, brezhibnim okusom in sposobnostjo, da razume žensko figuro, ustvaril več kot le oblačila – ustvaril je zgodovino. Njegove kreacije niso bile le odsev trenutne mode, ampak so postavljale temelje za prihodnost, z izrazito prefinjenostjo in poudarkom na ženstvenosti. Njegova modna hiša je pod njegovim vodstvom postala sinonim za prestiž in ekskluzivnost, obleke z njegovim podpisom pa so bile redno vidne na najprestižnejših dogodkih in na telesih najslavnejših osebnosti. Od 'Valentino rdeče' do inovativnih silhuet, je njegova vizija ostala relevantna skozi desetletja in je še vedno navdih za nove generacije oblikovalcev.

Razlagalnik

Valentino Garavani je bil eden najbolj vplivnih italijanskih modnih oblikovalcev 20. stoletja, ustanovitelj modne hiše Valentino. Znan je po svojemu brezčasnemu slogu, ki ga zaznamuje eleganca, razkošje in ikonična rdeča barva, ki je poimenovana po njem ('Valentino rdeča'). Njegove kreacije so bile znane po vrhunski izdelavi, bogatih materialih in ženstvenih silhuetih, ki so krasile številne svetovne zvezdnice in postale simbol luksuza.

Haute couture (francosko za 'visoka moda') je najvišji razred modnega oblikovanja, ki ga ustvarjajo modne hiše v Parizu, ki izpolnjujejo stroge kriterije, določene s strani Chambre Syndicale de la Haute Couture. To vključuje ročno izdelana oblačila po meri, narejena iz visokokakovostnih, dragih materialov. Oblačila haute couture so unikatna, draga in predstavljajo vrhunec obrtniškega znanja ter umetniškega oblikovanja v modni industriji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
