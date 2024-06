Skupina Coldplay presegla zastavljene cilje na ekološko prijazni turneji

Skupina Coldplay se zavzema za okolju bolj prijazne turneje in zmanjšanje ogljičnega odtisa, ki ga zvezdniki povzročijo z leti, ki jih morajo opraviti v času, ko potujejo med kraji, kjer nastopajo. Pevec Chris Martin je po dveh letih od njihove zaveze sporočil, da jim je uspelo za več kot pol zmanjšati emisije ogljikovega dioksida med potovanji v sklopu turneje, uporabili pa so tudi plesišče, ki proizvaja elektriko, med tem ko oboževalci pod odrom skačejo in se premikajo.

Coldplay so se prvič zavezali, da bodo zmanjšali svoj ogljični odtis leta 2019, ko so za BBC povedali, da ne bodo več koncertirali na turneji, dokler tega ne bodo storili na bolj trajnosten način. Dve leti pozneje so objavili načrt, s katerim so naslovili te težave, zavezali pa so se, da bodo na turnejah uporabljali solarne panele, kinetične talne obloge in sobna kolesa, ki pomagajo napajati prizorišča, minimalno potovali z letali, ko bodo, pa bodo uporabljali trajnostno letalsko gorivo, imeli bodo energijsko učinkovito razsvetljavo in uporabljali gradbeni material iz bambusa, kjer bo to mogoče.

Prav tako so razkrili, da je bilo zasajenih sedem milijonov sadik kot del zaveze, da bodo za vsakega oboževalca, ki se bo udeležil predstave, vzgojili drevo. "Kot skupina in kot industrija smo daleč od tega, kar bi morali biti glede teh stvari," so zapisali v izjavi in dodali: "Vendar smo hvaležni vsem za dosedanjo pomoč in pozdravljamo vse, ki si prizadevajo potisniti stvari v pravo smer."

Več kot 70 odstotkov odpadkov, ki so ostali za oboževalci na koncertih, so znova predelali ali odpeljali na kompostiranje. Uspešni so bili tudi pri proizvodnji lastne električne energije s pomočjo solarnih panelov in kinetičnih plesišč. Povedali so, da je številke ocenila in preverila pobuda okoljskih rešitev na Tehnološkem inštitutu v Massachusettsu.

Skupina je lani julija objavila vmesno poročilo, iz katerega je bilo razvidno, da niso dosegli zastavljenega cilja, saj so emisije ogljikovega cilja zmanjšali za manj kot polovico, novo poročilo pa pravi, da so to popravili in je njihova turneja sedaj bolj ekološko prijazna.

Coldplay pa niso edina skupina, ki se zavzema ekološko bolj prijazne koncerte. Februarja je skupina The 1975 pripravila serijo štirih koncertov v londonski Areni O2 koncert brez ogljičnega odtisa. Skupina in prizorišče sta izračunala, da so nastopi proizvedli 546 ton ogljikovega dioksida, predvsem od oboževalcev, ki so potovali na nastope – zato so enako količino odstranili iz ozračja z metodami, vključno s sajenjem dreves in neposrednim zajemanjem zraka.

Pionirji, ki so se prvi začeli zavzemati za koncerte z manj onesnaževanja, pa so bili Radiohead, ki so uporabili nizkoenergijske naprave za razsvetljavo (LED) namesto bolj potratnih reflektorjev.

Billie Eilish je prav tako šla v to smer, saj je zadnji album Hit Me Hard And Soft izdala na recikliranih in bolj ekoloških vinilkah, ki so v ekoloških ovitkih. Zvezdnica je organizirala tudi globalno konferenco z naslovom Overheated, ki obravnava rešitve za podnebne razmere in se osredotoča na prispevke mladih.