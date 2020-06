Skupina Lady Antebellum spremenila ime

Glasbena skupina, ki jo poznamo po hitu 'Need you now', se je odločila, da spremeni ime. Člani so javnost obvestili, da bodo črtali besedo 'Antebellum' in se od zdaj naprej predstavljali z imenom Lady A. To je tudi vzdevek, ki ga za priljubljeno skupino uporabljajo zvesti oboževalci. V zapisu na Twitterju so se zaradi uporabe imena, ki ima povezavo z obdobjem suženjstva, globoko opravičili.

Člani skupine Hillary Scott, Dave Haywood in Charles Kelley so prek Twitterja sporočili, da umikajo ime, ki jim je prineslo mednarodno prepoznavnost. Skupina, ki je nastala leta 2006, se je odločila, da iz imena umakne izraz 'Antebellum' (Predvojni, nanašajoč se na obdobje pred ameriško državljansko vojno, op. a.), saj ima beseda neposredno povezavo z obdobjem suženjstva. "Ko smo se zbrali skupaj pred skoraj štirinajstimi leti, smo skupino poimenovali po prostoru, hiši na ameriškem jugu, ki je bila urejena v predvojnem stilu, tam smo posneli prve uradne fotografije. Kot glasbenike nas je vse spominjala na glasbo, rojeno na ameriškem jugu, ki je vplivala na naš glasbeni razvoj–rock, blues, r&b gospel in seveda country. Zdaj smo polni obžalovanja in močno osramočeni, da takrat nismo vzeli v obzir povezave, ki besedo umešča v obdobje pred državljansko vojno in posledično vključuje tudi suženjstvo,"je zapisala skupina in se globoko opravičila vsem, ki so bili zaradi njihove izbire imena užaljeni, prizadeti, se počutili spregledane ali manj cenjene. Sprememba se je zgodila po dnevih osebnega poglabljanja, pogovorov znotraj benda, po molitvah ter iskrenih pogovorih z nekaterimi najbližjimi temnopoltimi prijatelji in kolegi, so še sporočili člani tria. Predrugačenje imena v Lady A je samo del večjih sprememb in korak v pravo smer, ki so ga pripravljeni narediti v zavezi boju proti rasizmu.