Skupina Metallica za pomoč Haitiju donirala 42.500 evrov

Glasbena skupina Metallica, ki v teh dneh praznuje 30-letnico njihovega slavnega albuma The Black Album, je za pomoč Haitiju darovala nekaj več kot 42.500 evrov finančne pomoči. Haiti je pred kratkim prizadel močan potres z magnitudo 7,2 po potresni lestvici, središče potresa pa je bilo blizu mesta Les Cayes.

Člani skupine Metallica so se odločili za dobrodelno gesto in Haitiju ponudili finančno pomoč v vrednosti več kot 42.500 evrov. Potres je povzročil veliko škodo, umrlo pa je več kot 2000 ljudi. Potres je Haiti prizadel 14. avgusta, sočutje prebivalcem pa so izrazili tudi številni zvezdniki.

Metallica

"Umrlo je vsaj 2207 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 12.000 ljudi, uničenih pa več kot 50.000 domov," so na družbenem omrežju Twitter zapisali v organizaciji All Within My Hands Foundation, ki je prejela donacijo Metallice. Še več škode je povzročila tropska nevihta Grace, ki je sledila potresu. Poplave v najbolj prizadetih skupnostih, z njimi pa pomanjkanje čiste vode in sanitarnih potrebščin ter porušeni domovi, so povečale možnost za širjenje bolezni, kot sta kolera in covid-19.

