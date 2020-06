Skupina Queen dobila svoje poštne znamke

Zasedba Queen se bo v juliju ob 50. obletnici pojavila na poštnih znamkah. Tako bodo postali šele tretji rock band, ki jih bo doletela ta čast. Na znamkah so bili leta 2007 upodobljeni žeBeatlesi ter skupina Pink Floyd, ki je svojo serijo dobila leta 2016. Set znamk bo sestavljalo trinajst različnih podob, ki bodo predstavljale kar osem legendarnih naslovnic ikoničnih albumov, štiri fotografije z nastopov v živo ter klasična skupna fotografija banda. Celotna kolekcija bo za nakup na voljo že 9. julija. Naslovnice albumov, ki bodo našle prostor na znamkah so: Queen II in Sheer Heart Attack iz leta 1974,A Night at the Opera iz 1975, News of the World iz 1977, The Game iz 1980, naslovnica albuma Greatest Hits iz leta 1981, The Worksiz 1984 in Innuendo iz 1991.