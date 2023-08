Skupina RBD po 15 letih znova stopila na oder: oboževalce spravili celo v jok

Oboževalci priljubljene serije Rebelde imajo nov razlog za veselje. Po 15 letih so se na odre namreč vrnili člani skupine RBD, ki so igrali tudi v omenjeni telenoveli, in na prvem koncertu turneje preprosto navdušili. Kljub temu, da se jim v Teksasu ni pridružil Alffonso Herrera, so Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann in Christian Chávez oboževalce s svojim iskrenim in čustvenim nastopom spravili celo v jok.

Čeprav se skupini na turneji ne bo pridružil šesti član, Alfonso Herrera, je bil že koncert na stadionu Sun Bowl v El Pasu v Teksasu eden bolj čustvenih. Zvezdniki so namreč poskrbeli za evforijo prisotnih in zapeli številne svoje uspešnice, kot so Un poco de tu amor, Cuando el amor acaba, Fuego, Así soy yo. Manjkala ni niti njihova zadnja izdana pesem Cerquita de ti, ki so jo pripravili posebej za vrnitev na glasbeno sceno.

