Skupina RBD znova skupaj, a brez dveh članov

Anahi, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez inChristopher Von Uckerman so leta 2004 dodobra pretresli glasbeni trg in po štirih letih v Sloveniji povzročili pravo Rebeldemanijo.

Oboževalci iz celega sveta nekoč svetovno priljubljene skupine so že prejšnji mesec dokazali, da so njihove pesmi še vedno žive in še kako zaželene. Takrat so pesmi priljubljene skupine prišle na Spotify, ki velja za največjega ponudnika pretočnih glasbenih vsebin na svetu. Mehiška senzacija je tako porušila kar nekaj rekordov na Spotifyu. In to je pritegnilo tudi pozornost nekdanjih članov.

Šesterica se je po večtedenskih pogovorih odločila, da zveste oboževalce nagradi, ker z njimi dihajo vse od prvega dne. Pripravili so poseben online dogodek Ser o Parecer(ime je dobil po eni od njihovih uspešnic, op.a.), ki se bo zgodil dan po božiču 26. decembra. Udeležite pa se ga lahko samo z nakupom vstopnice, cena katere se giblje okrog 25 evrov. Denar, zbran od prodaje vstopnic, bo šel v dobrodelne namene.