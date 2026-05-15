Tuja scena

Skupina The Beatles bo v Londonu dobila svoj muzej

London, 15. 05. 2026 20.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Savile Row 3

Angleška glasbena skupina The Beatles bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl leta 2027. Muzej bo na naslovu Savile Row 3. Na strehi te stavbe je skupina 30. januarja 1969 imela svoj zadnji javni koncert.

Stavba na Savile Row 3 je bila med letoma 1968 in 1972 tudi sedež skupine The Beatles. V kleti, kjer je bil studio, so posneli svoj zadnji album Let It Be. Paul McCartney je za britanski BBC povedal, da si je želel, da bi imeli oboževalci skupine v Londonu tudi uradno destinacijo, povezano z Beatli. "Turisti pridejo v Anglijo in lahko gredo do studiev na Abbey Road, a ne morejo vstopiti in to ovira promet, vozniki pa so resnično nejevoljni. Zato menim, da je to odlična ideja," je še dodal.

Britansko multimedijsko podjetje Apple Corps, ki je odkupilo stavbo v središču Londona, načrtuje na temelju doslej neobjavljenega arhivskega gradiva in različnih razstav v stavbi z več nadstropji urediti posebno doživetje za oboževalce Johna Lennona, Paula McCartneyja, Georgea Harrisona in Ringa Starra. Beatles at 3 Savile Row bo prva uradna atrakcija za oboževalce skupine, sama stavba pa bo tudi prvič dostopna za splošno javnost, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Med drugim v muzeju načrtujejo natančno rekonstrukcijo prvotnega studia, obiskovalci pa naj bi tudi podoživeli znameniti koncert na strehi točno tam, kjer se je ta odvijal. Vodja Apple Corps Tom Greene je tudi napovedal, da naj bi na strehi obnovili originalno ograjo iz leta 1969. Zadnji nastop Beatlov je bil ovekovečen v dokumentarnem filmu Petra Jacksona The Beatles: Get Back.

The Beatles
The Beatles
FOTO: Profimedia

"Bil je resnično poseben občutek, ko sem se pred kratkim vrnil na Savile Row 3 in si tam ogledal okolico," so povzeli besede Paula McCartneyja na spletni strani skupine The Beatles. "V teh stenah je toliko posebnih spominov – da ne govorimo o strehi. Ekipa je pripravila resnično impresivne načrte in veselim se, da bodo ljudje, ko bo vse končano, to lahko videli," je še dodal. Ringo Starr je muzej pospremil z besedami: "Vau, kot da bi se vrnil domov".

