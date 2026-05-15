Skupina The Beatles bo v Londonu dobila svoj muzej

Stavba na Savile Row 3 je bila med letoma 1968 in 1972 tudi sedež skupine The Beatles. V kleti, kjer je bil studio, so posneli svoj zadnji album Let It Be. Paul McCartney je za britanski BBC povedal, da si je želel, da bi imeli oboževalci skupine v Londonu tudi uradno destinacijo, povezano z Beatli. "Turisti pridejo v Anglijo in lahko gredo do studiev na Abbey Road, a ne morejo vstopiti in to ovira promet, vozniki pa so resnično nejevoljni. Zato menim, da je to odlična ideja," je še dodal.

Britansko multimedijsko podjetje Apple Corps, ki je odkupilo stavbo v središču Londona, načrtuje na temelju doslej neobjavljenega arhivskega gradiva in različnih razstav v stavbi z več nadstropji urediti posebno doživetje za oboževalce Johna Lennona, Paula McCartneyja, Georgea Harrisona in Ringa Starra. Beatles at 3 Savile Row bo prva uradna atrakcija za oboževalce skupine, sama stavba pa bo tudi prvič dostopna za splošno javnost, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Med drugim v muzeju načrtujejo natančno rekonstrukcijo prvotnega studia, obiskovalci pa naj bi tudi podoživeli znameniti koncert na strehi točno tam, kjer se je ta odvijal. Vodja Apple Corps Tom Greene je tudi napovedal, da naj bi na strehi obnovili originalno ograjo iz leta 1969. Zadnji nastop Beatlov je bil ovekovečen v dokumentarnem filmu Petra Jacksona The Beatles: Get Back.