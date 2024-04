Skupina The Rolling Stones že več kot 60 let na turnejah

Zasedba The Rolling Stones , za katero mnogi verjamejo, da je največja rokenrol skupina na svetu, ni kazala znakov, da bi kmalu prenehala z nastopanjem, ko je v nedeljo zvečer začela novo turnejo na stadionu NRG v Houstonu. Stonesi so na turnejah že več kot 60 let. Frontman Mick Jagger in glavni kitarist Keith Richards sta stara 80 let, kitarist Ronnie Wood pa za njima ne zaostaja veliko s svojimi 76 leti.

Stonesi so se odpravili na pot, da bi podprli izdajo svojega najnovejšega albuma Hackney Diamonds , prve avtorske plošče glasbene skupine po letu 2005. Houston je bil prva postaja skupine na turneji, ki bo potekala po 16 mestih po ZDA in Kanadi. Druga mesta na turneji so New Orleans, Philadelphia in Vancouver v Britanski Kolumbiji. Turneja se bo končala 17. julija v Santa Clari v Kaliforniji.

Toda med živahnim dvournim nastopom so Stonesi igrali z energijo skupine, kot da bi bili na turneji prvič. "Super je biti nazaj v Lone Star State," je Jagger povedal nabito polnemu stadionu, polnemu dolgoletnih oboževalcev, mnogi pa so nosili ponošene koncertne majice s prejšnjih turnej. Jagger se je pogosto sprehajal gor in dol po odru z navidezno brezmejno energijo, medtem ko sta Richards in Wood igrala številne znane kitarske rife. "Raven energije je visoka in vedno jo imajo dovolj. Starost se jim ne pozna," je v petek pred koncertom dejal Dale Skjerseth , direktor produkcije Stonesov.

Med nedeljskim koncertnim seznamom 18 pesmi so odigrali več skladb z nove plošče, vključno z glavnim singlom Angry. Igrali so tudi klasike, vključno s Sympathy for the Devil, Gimme Shelter, Honky Tonk Women in Start Me Up. Po predvajanju pesmi Beast of Burden je frontman dejal, da so prav obiskovalci koncerta v Houstonu izglasovali to pesem, da je na seznamu predvajanih. "S tem ne morete zgrešiti," je bilo slišati kričanje enega moškega v občinstvu. Stonesi so zaigrali tudi nekaj nepričakovanih izbir, vključno z Rocks Off z njihovega dvojnega albuma iz leta 1972 Exile on Main St. in Out of Time, pesem iz leta 1966, za katero je Jagger med koncertom dejal, da je skupina v Združenih državah še nikoli ni odigrala.

Po smrti bobnarja Charlieja Wattsa leta 2021 skupino zdaj sestavlja osrednji trio Jagger, Richards in Wood. V nedeljo so jih spremljali različni glasbeniki, vključno z dvema klaviaturistoma, novim bobnarjem, spremljevalnimi pevci in trobilno sekcijo. Medtem ko je bil oder obdan z veliko zbirko video zaslonov, ki so projicirali slike skozi predstavo, so bile glavni poudarek koncerta skupina in njihove pesmi.