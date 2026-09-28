Skupina U2 presenetila učence šole, kjer se je pred 50 leti začela njihova zgodba

Sloviti Bono, The Edge, Adam Clayton in Larry Mullen Jr. so se pretekli petek vrnili v Dublin na šolo Mount Temple, kjer je takrat 14-letni Mullen septembra 1976 na šolsko oglasno desko obesil zdaj že legendarno sporočilo, da išče glasbenike za ustanovitev skupine.

Skupina U2 nastopila na balkonu šole v Dublinu FOTO: AP

Natanko pol stoletja pozneje so se štirje sošolci vrnili na kraj, kjer se je začela njihova glasbena pot. Pred približno tisoč učenci in šolniki so odigrali sedem skladb. Pridružilo se jim je tudi 32 mladih godalcev iz irskega programa glasbenega izobraževanja Music Generation, ki so ga člani skupine pomagali ustanoviti.

Skupina U2 nastopila na balkonu šole v Dublinu FOTO: AP

Zvečer stopili na balkon in presenetili meščane Dublina

Samo nekaj ur pozneje so se legendarni rockerji pojavili na balkonu znamenite kavarne Bewley's na ulici Grafton in pred večtisočglavo množico odigrali še en brezplačen koncert. Ena najbolj prometnih nakupovalnih ulic v Dublinu se je ob njihovem nastopu napolnila z oboževalci.

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Skupina se je poklonila tudi irskemu glasbeniku Glenu Hansardu, ki je julija tragično umrl v prometni nesreči z motorjem. Hansard je namreč na znameniti ulici Grafton dolga leta nastopal tudi kot ulični glasbenik. Bono ga je v čustvenem nagovoru razglasil za "kralja uličnih glasbenikov" in "kralja ulice Grafton".

Po devetih letih prihaja tudi novi album

U2 bodo svojo 50-letnico obeležili tudi z novim albumom. Novembra bodo izdali svoj 16. studijski album Carnaval De Luz, prvi album z novo glasbo po skoraj desetletju. Vseboval bo 12 skladb, med glasbenimi gosti pa so tudi Brian Eno, Martin Garrix, Rosalía ter celo duet Bona in Dolly Parton. Po navedbah skupine gre za zadnji vokalni posnetek legendarne ameriške pevke pred njeno smrtjo.