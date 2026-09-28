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Tuja scena

Skupina U2 presenetila učence šole, kjer se je pred 50 leti začela njihova zgodba

Dublin, 28. 09. 2026 20.01 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš A. P.
U2

Irska rock skupina U2 se je vrnila h koreninam in tam ob svoji 50. obletnici presenetila z dvema koncertoma. Prvega je izvedla na srednji šoli, kjer so se člani skupine prvič spoznali – tam so nastopili pred več sto učenci in učitelji. Praznovanje abrahama so kasneje člani skupine U2 preselili na balkon nad priljubljeno ulico Grafton Street v središču irske prestolnice.

Sloviti Bono, The Edge, Adam Clayton in Larry Mullen Jr. so se pretekli petek vrnili v Dublin na šolo Mount Temple, kjer je takrat 14-letni Mullen septembra 1976 na šolsko oglasno desko obesil zdaj že legendarno sporočilo, da išče glasbenike za ustanovitev skupine.

Skupina U2 nastopila na balkonu šole v Dublinu
Skupina U2 nastopila na balkonu šole v Dublinu
FOTO: AP

Natanko pol stoletja pozneje so se štirje sošolci vrnili na kraj, kjer se je začela njihova glasbena pot. Pred približno tisoč učenci in šolniki so odigrali sedem skladb. Pridružilo se jim je tudi 32 mladih godalcev iz irskega programa glasbenega izobraževanja Music Generation, ki so ga člani skupine pomagali ustanoviti.

Skupina U2 nastopila na balkonu šole v Dublinu
Skupina U2 nastopila na balkonu šole v Dublinu
FOTO: AP

Zvečer stopili na balkon in presenetili meščane Dublina

Samo nekaj ur pozneje so se legendarni rockerji pojavili na balkonu znamenite kavarne Bewley's na ulici Grafton in pred večtisočglavo množico odigrali še en brezplačen koncert. Ena najbolj prometnih nakupovalnih ulic v Dublinu se je ob njihovem nastopu napolnila z oboževalci.

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Skupina se je poklonila tudi irskemu glasbeniku Glenu Hansardu, ki je julija tragično umrl v prometni nesreči z motorjem. Hansard je namreč na znameniti ulici Grafton dolga leta nastopal tudi kot ulični glasbenik. Bono ga je v čustvenem nagovoru razglasil za "kralja uličnih glasbenikov" in "kralja ulice Grafton".

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Po devetih letih prihaja tudi novi album

U2 bodo svojo 50-letnico obeležili tudi z novim albumom. Novembra bodo izdali svoj 16. studijski album Carnaval De Luz, prvi album z novo glasbo po skoraj desetletju. Vseboval bo 12 skladb, med glasbenimi gosti pa so tudi Brian Eno, Martin Garrix, Rosalía ter celo duet Bona in Dolly Parton. Po navedbah skupine gre za zadnji vokalni posnetek legendarne ameriške pevke pred njeno smrtjo.

Razlagalnik

Grafton Street je ena najbolj znanih in prometnih nakupovalnih ulic v Dublinu, ki velja za srce irske prestolnice. Poleg trgovin je ulica svetovno znana po svoji bogati tradiciji uličnega glasbenega ustvarjanja oziroma 'buskinga'. Mnogi slavni irski glasbeniki so svojo pot začeli prav kot ulični umetniki na tej ulici, zato ima za irsko glasbeno sceno izjemen simbolni pomen.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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