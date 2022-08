Skupini BTS bo med služenjem vojaškega roka morda dovoljeno nastopati

Fantje iz skupine BTS bodo morda lahko še vedno nastopili med služenjem obveznega vojaškega roka v Južni Koreji, je dejal tamkajšnji obrambni minister. Skupina je dobitnica številnih nagrad in je ena izmed popularnejših glasbenih skupin v svetu. Zaradi njihovih obveznosti jim skuša država čim bolj prilagoditi služenje vojaškega roka. Kljub uspehom fantje razmišljajo o premoru in o solo karierah.

Zaradi desetletja trajajoče vojne države s Severno Korejo morajo vsi vojaško sposobni južnokorejski moški služiti vojaški rok najmanj 18 mesecev pred svojim 28. rojstnim dnem. Leta 2020 je bila narejena izjema za člane BTS, ki so odložili obveznost do svojega 30. leta, kar pomeni, da naj bi se najstarejši član 29-letni Jin, včlanil konec leta. Južnokorejski obrambni minister Lee Jong-sup je v govoru na parlamentarni seji v ponedeljek dejal, da se za BTS preučujejo številne možnosti za nadomestno služenje vojaškega roka.

icon-expand BTS FOTO: Profimedia

"Člani BTS bi morali priti v vojsko in verjamem, da bomo našli način, da jim damo priložnost za vaje, jim dovolimo da zapustijo državo ter omogočimo da nastopajo kadar koli, če imajo načrtovane koncerte na prostem," je dejal in dodal: "Ker veliko ljudi zelo ceni umetnike, ki služijo v vojski, lahko to še bolj poveča njihovo priljubljenost." Maja je minister za kulturo, šport in turizem Hwang Hee pozval sedem članov skupine; Jung Kook, V, Jimin, SUGA, J-Hope, Jin in RM, da bodo izvzeti iz obveznega služenja vojaškega roka v Južni Koreji.

icon-expand BTS FOTO: Profimedia

"Čas je, da ustvarimo sistem za vključevanje likov popularne kulture kot umetniškega osebja," je povedal tiskovni agenciji Yonhap. "Sistem je bil smiselno pripravljen, da bi tistim, ki so povečali nacionalni status na podlagi svojih odličnih veščin, dali več možnosti, da prispevajo k državi, in ni razloga, da bi bilo področje popularne umetnosti in kulture izključeno iz tega."

Skupina, ki je bila dvakrat nominirana za grammyja, je daleč največja korejska glasbena skupina zadnjih let, saj je s prodajo svoje glasbe zaslužila več milijonov evrov.

