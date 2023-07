Skupini The 1975 zaradi poljuba dveh moških prepovedali nastope v Maleziji.

Skupina The 1975 je nedavno nastopila na festivalu Good Vibes v glavnem mestu Malezije. Med nastopom je prišlo do 'incidenta', zaradi katerega skupina ni več dobrodošla na tamkajšnjih odrih. Skupini je bilo prepovedano nastopati v Maleziji, potem ko je pevec Matty Healy na odru poljubil kolega iz skupine.

Pevec je s tem kršil stroge državne zakone proti skupnosti LGBTQIA+. Na spletu je pozneje priznal, da je naredil napako ter da med dogovarjanjem za nastop na festivalu ni razmišljal o zakonih. "Ne vidim smisla. Povabite nas v državo in nam nato ukažete, s kom lahko seksamo," je dodal pevec, ki je na odru kritiziral strogo politiko države.

"Žal mi je, če vas je to užalilo in ste verni, toda vaša vlada je kup j****** psov. Ne zanima me več. Če boš potisnil, bom potisnil nazaj." Priznal je, da je razmišljal o odpovedi koncerta zaradi svojih prepričanj, vendar ni želel kaznovati svojih oboževalcev zaradi njihove vlade. "Prepričan sem, da vas je veliko gejev, progresivnih in kul," je dejal obiskovalcem festivala. Po dolgem monologu je britanski pevec stopil do basista Rossa MacDonalda in ga poljubil.

Po pesmi z naslovom Sincerity Is Scary (Iskrenost je strašljiva, op. a.) je zapustil oder in obiskovalcem dejal, da morajo iti, saj da so jim pravkar prepovedali vstop v Kuala Lumpur.

Po dogodku se je na spletu oglasil tudi organizator festivala, ki je v izjavi pojasnil, da je malezijsko ministrstvo za komunikacije odpovedalo tridnevni dogodek zaradi "kontroverznega vedenja in pripomb", ki jih je podal Healy. Medtem ko so pevca oboževalci z Zahoda v veliki meri podprli, so nekateri malezijski podporniki obsodili njegovo ravnanje. "Prosim, preberi pogodbo, preden se strinjaš z nastopom v Maleziji ali kateri koli drugi državi," je zapisal en uporabnik. "Če si preveč zaposlen, da bi se sploh obremenjeval z zakoni in predpisi, naj to storijo menedžerji. Očitno si sebičen in nespoštljiv."

V skladu z malezijsko zakonodajo je istospolna dejavnost nezakonita, najvišja zagrožena kazen pa je kar 20 let zapora ter bičanje.