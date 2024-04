Skvoterji v pivnici Gordona Ramsayja: Tukaj bomo ostali še naprej

Skvoterji, ki so v Londonu zavzeli pivnico, ki jo je imel v najemu Gordon Ramsay in je trenutno naprodaj za 15 milijonov evrov, še naprej vztrajajo pri svojem. Sporočili so, da so in ostajajo naseljeni v pivnici, razkrili pa so tudi svoj razlog za takšno odločitev.

OGLAS

Lastnik nekdanje gostilne iz 19. stoletja je filmski režiser Gary Love, ki je pivnico dal v najem Ramsayju za 25 let z letno najemnino 747.000 evrov. Ramsay se je leta 2015 neuspešno poskušal 'osvoboditi' najema v pravni bitki na višjem sodišču, prizorišče pa je šlo konec lanskega leta v prodajo z okvirno ceno 15 milijonov evrov. Sedaj v njem bivajo skvoterji, ki prostora nimajo namena zapustiti. Trdijo, da so in ostajajo naseljeni v pivnici ter da so dosegli dogovor z lastnikom stavbe. "Sklenili smo dogovor. Z lastnikom, ne z Ramsayjem. Še vedno smo tukaj in tu bomo ostali še naprej," so povedali.

Skvoterji zavzeli pivnico Gordona Ramsayja, ki je naprodaj FOTO: Profimedia icon-expand

Odvetniki družbe Gordon Ramsay Holdings International Limited so sicer pred dnevi pridobili odredbo višjega sodišča za posest prostorov, že čez nekaj dni pa so bile sodne odredbe, prilepljene na vrata prostorov, raztrgane. In kljub temu da se je našlo nekaj tistih, ki so dejali da bodo odločitev sodišča spoštovali in stavbo zapustili, so se kmalu zatem vrnili.

Skvoterji zavzeli pivnico Gordona Ramsayja, ki je naprodaj FOTO: Profimedia icon-expand

Na stavbi je bilo še do nedavnega moč videti transparent z napisom: "Karkoli rečejo, skvoterji bodo ostali," ki je bil kasneje umaknjen. Moški, ki je rekel, da je prijatelj enega od skvoterjev, je za Independant povedal, da tisti notri ne nameravajo oditi. "Počakali bodo na sodnega izvršitelja," je povedal." V stavbi naj bi po njegovih besedah bili mladi in brezdomci, ki so že dolgo skvotirali na različnih lokacijah. Skupina skvoterjev je prejšnji teden iz stavbe vodila kavarno in delila brezplačno hrano in pijačo "prebivalcem Camdna, ki so bili žrtve gentrifikacije in parazitskih projektov." Skvoter je tiskovni agenciji PA v petek povedal: "Nismo slabi ljudje. Plačujem davke, imam službo, delam v gostilni."