Skvoterji zavzeli pivnico Gordona Ramsayja, ki je naprodaj

Skvoterji so v Londonu zavzeli pivnico, ki jo je imel v najemu Gordon Ramsay in je trenutno naprodaj za 15 milijonov evrov. Stavba z lokalom se nahaja v bližini Regent's Parka, okna pivnice pa so zabili z deskami in na vrata prilepili obvestilo, da ima skupina pravico zasesti prizorišče. Policija se v dogajanje noče vmešavati in trdi, da gre za zasebno stvar.

OGLAS

Voditelj oddaje Kitchen Nightmares Gordan Ramsay je pred dnevi poklical policijo, vendar ta skvoterjev, ki so zavzeli njegov lokal v Londonu, ni odstranila. Metropolitanska policija je v izjavi dejala, da so bili seznanjeni s skvoterji na zapuščeni posesti, hkrati pa so pojasnili: "To je civilna zadeva, zato policija ni obiskala nepremičnine."

Pivnico, ki jo ima v najemu Gordon Ramsay, so zavzeli skvoterji. FOTO: Profimedia icon-expand

Filmski režiser Gary Love je lastnik nekdanje gostilne iz 19. stoletja in je dal pivnico v najem Ramsayju za 25 let z letno najemnino 747.000 evrov. Ramsay se je leta 2015 neuspešno poskušal 'osvoboditi' najema v pravni bitki na višjem sodišču, prizorišče pa je šlo konec lanskega leta v prodajo z okvirno ceno 15 milijonov evrov. Pred kratkim so opazili dve osebi, ki sta zapuščali lokal, obe pa sta bili oblečeni v črni trenirki, na glavi sta imeli maske, v rokah torbe, nosili sta tudi nahrbtnike. Na listu papirja, ki je prilepljen na vrata, so podpisani 'Okupatorji', na njem pa piše: "Upoštevajte, da zasedamo to nepremičnino in da je v njej ves čas vsaj ena oseba. Da je vsak vstop ali poskus vstopa v te prostore brez našega dovoljenja kaznivo dejanje, saj vsak od nas nasprotuje vstopu brez našega dovoljenja."