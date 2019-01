"Slaba novica: Ne umiram. Sam opravičim se lahko za ves stres, ki ga bo, vem, tole povzročilo nekaterim ljudem," je priljubljeni Piers Morgan zapisal ob fotografijo na Instagramu, na katerem ima v nosu cevke za dihanje in ne deluje prav nič zdravo.

53-letnega Morgana, ki vodi oddajo The Good Morning Britain, so hospitalizirali, da so opravili izčrpne telesne preiskave. Morgan je proti koncu lanskega leta zbolel, a je hrabro odvodil oddaje, ki jih je imel na urniku v decembru.

Svoji sovoditeljiciSusanni Reid je takrat zaupal, da se je zaradi prehlada "potil kot prašič" in gledalce pozval, naj mu povedo, ali naj gre na bolniško. Dejal je, da vztraja samo zaradi gledalcev, ki ga želijo gledati in se spraševal, da zakaj ne bi bil pred kamerami, četudi bi umiral. No, smisel za humor da očitno še ni zapustil, očitno pa bo z njim kmalu vse v najlepšem redu.