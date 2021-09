Slaboten Phil Collins na prvem koncertu poslovilne turneje nastopil sede

Phil Collins ima za seboj prvi nastop v sklopu poslovilne turneje skupine Genesis. Prihajajoči koncerti legendarne zasedbe, naslovljeni The Last Domino , so svojo premiero doživeli v Birminghamu, kjer se je na odru znašel tudi vidno izčrpani Collins. Ta je na nastopu prijel za mikrofon in odpel vse skladbe z repertoarja, vendar je ob tem sedel na stolu. 70-letni pevec pa ob tem ni bil edini – sede je na kitaro zaigral tudi Mike Rutherford.

Birminghamski koncert je bil prvi postanek na poslovilni turneji skupine, to pa je tudi njen prvi nastop v živo po trinajstih letih. Leta 2007 so se namreč podali na turnejo Turn It On Again.

Collins je v nedavnem intervjuju dejal, da imajo oboževalci sedaj zadnjo priložnost, da vidijo legendarne Genesis na koncertnem odru: ''Angleška in ameriška turneja, to bo zame dovolj,'' je dejal. Priznal je, da se v zadnjih letih bori z zdravstvenimi težavami. Iskreno je povedal, da se na turnejo ni posebej pripravljal: ''Vaje z bendom so moje edine pevske priprave, kolegi so name zmeraj jezni, a to je pač moj način.''