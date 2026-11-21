Svet Formule 1 se v zadnjih letih vse bolj prepleta s svetom zabave, mode in vrhunske kulinarike, kar dokazuje tudi najnovejša poteza enega najpopularnejših dirkačev na svetu. Charles Leclerc se je odločil za sladko presenečenje, ki ga je razkril le nekaj dni pred naslednjo dirko.

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Pred težko pričakovanim dirkaškim koncem tedna za Veliko nagrado Las Vegasa 2026 je dirkač Ferrarija svojo osebno blagovno znamko uspešno razširil na področje gastronomije in življenjskega sloga. V prestižnem hotelskem kompleksu Wynn Las Vegas je namreč odprl začasno kavarno, poimenovano Café Leclerc. S tem korakom Monačan ne ponuja zgolj klasične gostinske storitve, temveč ustvarja celostno izkušnjo za svoje številne privržence, ki se v tem času zgrinjajo v svetovno prestolnico zabave.

Charles Leclerc je osebno obiskal svojo začasno kavarno v Las Vegasu. FOTO: Instagram

Osrednji element, ki kavarno Café Leclerc ločuje od standardnih gostinskih obratov v Las Vegasu, je skrbno oblikovan meni, ki neposredno odraža dirkačevo osebno življenje in njegovo poreklo. Posebno pozornost obiskovalcev in medijev pritegne slaščica, poimenovana Leo Cookie. Gre za posebej oblikovan piškot, ki je spečen v podobi Leclercovega izjemno priljubljenega psa Lea, ki je v zadnjem času postal stalnica na dirkališčih in družbenih omrežjih.

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Poleg tega kulinarična ponudba vključuje vrsto specialitet, ki s svojimi imeni obujajo spomine na dirkačevo domovino Monako in bližnjo Azurno obalo, kar celotni izkušnji dodaja pridih evropske elegance in prefinjenosti. Na meniju so tudi tradicionalne francoske sladice, prepletene s sodobnimi kulinaričnimi trendi. Denimo Monaco Bleu, ena izmed posebej poimenovanih kavarniških kreacij, ki se poklanja kneževini, iz katere zvezdnik prihaja.

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Za ljubitelje inovativnega peciva je na voljo Grand Prix Cruffin, slaščica, ki spretno združuje teksturo klasičnega rogljička in obliko mafina, s svojim imenom pa neposredno cilja na elitni razred motošporta. Ponudbo dopolnjujejo še Côte d'Azur Coffee Cake, kavni kolač, katerega ime je navdihnila francoska riviera, ter White Chocolate Croissant oziroma rogljiček z belo čokolado. Za tiste, ki prisegajo na preverjeno klasiko, pa so mojstri peke pripravili tradicionalni mandljev rogljiček, znan kot Almond Croissant.

Ni pa novopečeni očka s svojo ekipo mislil le na kreativnost sladke ponudbe, temveč se je odločil tudi za strateško lokacijo, ki zagotavlja visok obisk in ustreza standardom blagovne znamke njegovega moštva. Café Leclerc je začasno prevzel prostore obstoječe kavarne Caffè Al Teatro, ki se nahaja znotraj luksuznega letovišča Wynn Las Vegas na naslovu 3131 Las Vegas Boulevard v zvezni državi Nevada.

Začasna kavarna ima omejen delovni čas. FOTO: Instagram