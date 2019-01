Slash: Devetdesetih se sploh ne spomnim

Saul Hudson, bolj poznan kot Slash, je eden najbolj prepoznavnih rock kitaristov na svetu. V svoji – več kot tridesetletni karieri, je ustvaril številne uspešnice tako z zasedbo Guns N' Roses (Sweet Child O' Mine, November Rain, Paradise City, Welcome to the Jungle ... ) kot s superskupino Velvet Revolver. Po letu 2008 pa se je Slash osredotočil na samostojno kariero in izdal štiri albume, najnovejši je na prodajne police prišel lani jeseni.

Zvezdnik tako promovira svoj album in v intervjuju za avstralski radio je priznal, da so bila devetdeseta leta prejšnjega stoletja res nekaj posebnega – a tu je prisotna velika težava, je, zvezdnik se ne spomni več, kaj je počel v devetdesetih. Slash, ki je od leta 1987 skoraj nenehno po turnejah, je priznal, da so bila devetdeseta res divja. Nato pa se je leta 2006 odločil, da je definitivno zaključil z divjimi zabavami: "Sem vedno za rock 'n' roll, toda zdravil sem se zaradi odvisnosti od drog in alkohola," je dejal novinarju. Poleg tega so mu leta 2001 odkrili kardiomiopatijo, okvaro srčne mišice, ki je nastala zaradi zlorabe drog in alkohola. Ob novici, da ima okvarjeno srce, pa so mu povedali še, da je pred njim samo še šest dni do šest tednov življenja. Odločil se je za operacijo, dobil srčni spodbujevalnik in začel pot proti zdravemu življenju.

Slash pa se ne da, kljub treznemu življenju, je še vedno prava rock 'n' roll zvezda, ki je nenehno na turnejah. Septembra je izdal nov album, ki ga je naslovil Living the Dream, in dejal, da je končno napisal političen album: "Living the Dream je sarkastična izjava, ki jo mnogi uporabljamo. Vsak na vprašanje, kako si, odgovori, da živijo sanje ... V luči političnega dogajanja – še posebno v ZDA, je ta izjava res zelo sarkastična."