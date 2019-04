Slash dvomi, da bi lahko posneli film o Guns N' Roses

Slash je dejal, da si ne želi filma kakršen je film The Dirt o zasedbi Mötley Crüe, saj se mu zdi nemogoče, da bi našli primerne igralce.

Rocker Slash je po ogledu filma The Dirt o zasedbi Mötley Crüe dejal, da si ne predstavlja, da bi lahko našli primerne igralce, ki bi zaigrali člane njegove zasedbe Guns N' Roses.

"Videl sem film, bil mi je všeč, super je. Vrnilo me je v dneve v 80. letih – vsega se spominjam. Izvedel sem še več podrobnosti, ki jih prej nisem poznal. Ne bi si želel takega filma o Guns N' Roses, saj si ne predstavljam, da bi našli ljudi, ki bi karakterno zadeli člane skupine. Zdi se mi, da to ne bi bilo mogoče. Imamo pa veliko posnetega materiala s turnej v zgodnjih 90. letih, kar bi lahko zmontirali in iz tega naredili kaj zanimivega. Bomo videli, če bo kaj iz tega," je povedal za radijsko postajo Futuro 88.9FM.

Hkrati so Guns N' Roses potrdili, da bodo koncertirali na festivalu Louder Than Lifefestival v Kentuckyju konec septembra, za povrhu pa je Slash dejal, da se bolj koncentrirajo na koncerte, kot pa na novo glasbo, čeprav se je šušljalo, da naj bi pripravljali nov album.