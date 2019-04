Slash in droge: Vse je bila moja krivda!

53-letni rocker Slashje priznal, da je bilo leto 1996, ko je odšel iz zasedbe Guns N' Roses, težko, saj je postal "prototip žrtve rokenrola" v času, ko je potem leta 2002 nastala superskupina Velvet Revolver. Znano je, da je bil v njej s basistom in bonarjem Gunsov, DuffominMattom Sorumom, pevec pa je bil Scott Weiland. Ta je prej deloval v zasedbi Stone Temple Pilots, leta 2015 pa umrl prav zaradi težav z odvisnostmi.

"Bilo smo pač rockerska zasedba, a je bila moja napaka, saj je bilo v tistem kontekstu to nekaj najlažjega. Povsem sem zapadel v to, a nisem doživljal nič takega kot prvič, ko sem bil na drogah. Bilo je precej mizerno vse skupaj," je Slash priznal v intervjuju za Belfast Live.

A ko mu niti alkohol ni več pomagal, se je odločil, da bo prenehal. "Imel sem dva otroka, a sem živel v hotelu, ker nisem smel biti z njima. Moral sem iti v nekakšno ustanovo, da sem za mesec pobegnil pred vsem," je še razložil.

Izkušnja odvajanja mu je bila všeč, saj je vso svojo energijo usmeril v glasbo. "Zagotovo sem imel srečo. Ko sem odraščal med glasbeniki, ki so jih poznali moji starši, so bili to ljudje, ki si niso mogli predstavljati, da bi bili trezni, saj so menili, da jo to samo bistvo njihove ustvarjalnosti. A zame to ni naredilo nič v smislu kreativnosti, zame je bila to samo dodatna aktivnost med ostalimi stvarmi. Zato sem vesel, da nisem zapadel v ustvarjalno blokado, ker sem bil poslej pač trezen,"je pametno ugotovil.