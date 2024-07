Slash po izgubi 25-letne pastorke: "Moje srce je za vedno zlomljeno"

Legendarni član skupine Guns N' Roses Slash se je svoji 25-letni pokojni pastorki poklonil s čustveno objavo na družbenih omrežjih. Po tem, ko je slavni kitarist pred dnevi oznanil smrt svoje pastorke, se je tokrat izpovedal in dejal, da ima po njeni smrti "trajno zlomljeno srce." "Nikoli te ne bom nehal pogrešati in za vedno se bom spominjal, kakšen svetilnik sreče, smeha, ustvarjalnosti in lepote si bila in še vedno si," je zapisal.

OGLAS

Slash je delil srce parajoč poklon svoji pastorki Lucy-Bleu Knight, katere prezgodnja smrt pri 25 letih mu je pustila "trajno zlomljeno" srce. Na družbenem omrežju je izrazil globoko žalost zaradi izgube Lucy-Bleu. "Moje srce je za vedno zlomljeno. Nikoli te ne bom nehal pogrešati in za vedno se bom spominjal, kakšen svetilnik sreče, smeha, ustvarjalnosti in lepote si bila in še vedno si." Slash – s pravim imenom Saul Hudson – je zaključil: "Bila si najsvetlejša luč v življenjih toliko ljudi, ki so te imeli tako radi. Najdem tolažbo v upanju, da si zdaj v miru. Večno te bom imel rad. #LBK." Slashevi slavni prijatelji in oboževalci so hitro komentirali objavo in žalujočemu kitaristu izrazili sožalje.

Slash FOTO: Profimedia icon-expand

"Moje globoko sožalje, brat. In ja, še vedno daje ljubezen družini," je Lenny Kravitz zapisal pod Slashevo čustveno objavo. Zvezdnik Aquamana Jason Momoa je dodal: "Zelo mi je žal. Iskreno sožalje Meegan in tebi." Fergie, nekdanja pevka skupine Black Eyed Peas, je zapisala: "Zelo mi je žal. Pošiljam angelske molitve."

Rock ikona je svoje sledilce pred tem že obvestila o njeni smrti, ki se je zgodila tik po tem, ko je Slash odpovedal štiri koncerte svoje festivalske turneje zaradi "nepredvidenih okoliščin." Urad preiskovalne medicine je zaključil obdukcijo, vendar je odložil vzrok smrti do nadaljnjih testov, medtem ko preiskovalec preiskuje primer. Slash je svojim sledilcem povedal, da je Lucy-Bleu umrla mirno. V predhodni objavi je zapisal: "Lucy-Bleu Knight (6. december 1998), ljubljena hči Meegan Hodges in Marka Knighta, pastorka Samanthe Somers Knight in Slasha, sestra Scarlet Knight, polsestra Londona in Casha Hudsona, je umrla mirno v Los Angelesu, Kaliforniji, 19. julija 2024."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči