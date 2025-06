Slash sinu: Ne morem verjeti, da si star že 21 let

Slash je rojstni dan svojega sina obeležil z objavo na družbenem omrežju. Legendarni kitarist skupine Guns N' Roses se je drugorojencu Cashu Hudsonu poklonil z lepim zapisom ob njegovem 21. rojstnem dnevu. "Vse najboljše za rojstni dan Cash Hudson! Ne morem verjeti, da si že star 21 let! Si čudovito briljanten človek. In močno te imam rad. Želim ti lep rojstni dan!" je umetnik pripisal njuni fotografiji iz preteklosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slash ima Casha z nekdanjo ženo Perlo Ferrar, s katero je bil poročen od leta 2001 do 2018. Skupaj imata še 22-letnega Londona Emilia Hudsona.

Zvezdnik je v intervjuju za The Guardian pred leti dejal, da ima s sinovoma tesen odnos. "Otroci me spreminjajo," je takrat povedal in dodal: "Sem večni najstnik, zato je imeti moja dva fanta nekako tako, kot da imam nekaj prijateljev okoli sebe."

Leta 2022 pa je v intervjuju za Wall of Sound razkril, da sta njegova otroka podedovala njegov talent za glasbo. "Oba otroka sta zelo glasbeno nadajena," je dejal in razkril, da najmlajši sin igra tudi klavir.